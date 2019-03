Atividade 4: Jogo dos quatro erros - Workshop Leitura Crítica de Notícias

Atividade 4: Jogo dos 4 erros

Nesta atividade final, o objetivo é exercitar as dicas de como identificar armadilhas comuns nas redes sociais.

As três primeiras notícias são acompanhadas de explicações quanto a por que elas são duvidosas e o que uma busca simples na internet nos leva a descobrir:

Nesta quarta notícia, o exercício muda um pouco: a intenção é mostrar uma história real em que um tuíte inocente, mas incorreto ganhou grandes proporções e influenciou a percepção do público a respeito de determinado assunto.

Pedimos que os professores que descrevam aos alunos uma situação em que, depois de uma eleição presidencial, o país está dividido, com parte da população apoiando o eleito e parte insatisfeita com o resultado do pleito.

Em meio a um protesto contra o presidente eleito, surge um tuíte, acusando os manifestantes de terem sido pagos para estar nas ruas:

Direito de imagem Paula Adamo Idoeta

"Vocês publicariam este tuíte em uma reportagem sobre os protestos? Sim ou não? Por quê? Enumere cinco ideias para checar essa informação". (Ideias que queremos suscitar: a) tentar contato com o autor do tuíte para pedir localização exata das fotos; b) entrar em contato com empresa de transporte; c) falar com a organização do protesto)