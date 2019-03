O homem que morreu ao ser atacado por leão que criava no quintal de casa

Direito de imagem Zdenek Nemec / MAFRA / Profimedia Image caption Prasek comprou o leão em 2016 e construiu uma jaula para ele no quintal de casa

Um homem morreu ao ser atacado por um dos leões que criava no quintal de casa na cidade de Zechov, no leste da República Tcheca.

Michal Prasek, de 33 anos, era dono de dois leões - um macho de nove anos, autor do ataque, e uma fêmea mais nova -, o que era motivo de preocupação dos vizinhos.

O pai encontrou o corpo do filho dilacerado dentro da jaula na manha de terça-feira e contou à imprensa local que ela estava trancada por dentro.

Os animais - que viviam em compartimentos separados - foram mortos a tiros pela polícia, que alegou ser a única maneira de recuperar o corpo.

Polêmica

Prasek adquiriu o primeiro leão em 2016 e, um ano depois, comprou uma leoa pensando na reprodução dos animais. Ele próprio construiu as jaulas no quintal da casa onde morava com a família.

A criação desses animais gerou preocupação por parte dos vizinhos e resultou em uma intervenção fracassada das autoridades, que não encontraram razões legais para forçá-lo a desistir da ideia.

As licenças para construção das jaulas foram negadas e, consequentemente, Prasek foi multado pela criação ilegal de animais.

Mas o embate chegou a um impasse depois que ele se recusou a permitir que entrassem em sua propriedade.

Como não havia instalações alternativas para realocar os leões, tampouco provas de que estavam sendo maltratados, as autoridades não podiam levá-los à força.

O caso ganhou as manchetes dos jornais locais no verão passado, quando um ciclista colidiu com a leoa enquanto Prasek passeava com ela amarrada a uma corrente.

A polícia interveio, mas o incidente foi considerado um acidente de trânsito.

