Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Sansa segue caminhos muito diferentes na série e nos livros escritos por George R. R. Martin

A febre da série 'Game of Thrones' continua por mais um ano – o último da popular produção da HBO.

Na terça-feira, o primeiro trailer completo da oitava temporada foi lançado. E fãs estão analisando o vídeo de dois minutos em detalhes para encontrar pistas sobre o que vem aí na temporada final, que estreia em 15 de abril no mundo todo.

Um deles é George Alexander, que assistiu a todos os episódios até hoje em frente às câmeras para seu canal de reações no YouTube.

Com base no trailer e no que se sabe até agora sobre o enredo, Alexander listou para o programa Newsbeat, da BBC, cinco coisas que devem acontecer na oitava temporada – e algumas previsões ousadas sobre quem deve ocupar o cobiçado trono de ferro no episódio final.

Atenção: este artigo contém spoilers sobre diversas temporadas de Game of Thrones.

Mãe de dragões

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Será que Daenerys vai descobrir que Jon Snow é seu sobrinho?

"Minha favorita é a rainha Daenerys. Vê-la em cena me empolga", diz Alexander.

"Há algumas cenas com dragões (no trailer), estou muito empolgado para ver como a Arya e os outros vão reagir ao vê-los pela primeira vez."

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Daenerys da Casa Targaryen, Nascida na Tormenta, Primeira de Seu Nome, a Não-Queimada, Rainha dos Ândalos e dos Primeiros Homens, Khaleesi do Grande Mar de Grama, Mhysa, Quebradora de Correntes e Mãe de Dragões – e Jon Snow, Rei do Norte

Ele também está ansioso para ver como a relação de Daenerys e Jon Snow deve evoluir. Os dois personagens finalmente se envolveram romanticamente na sétima temporada, mas nenhum deles sabe de algo que os fãs suspeitam há muito tempo: Daenerys é tia de Jon.

"Tem uma cena onde eles estão na cripta de Winterfell e ele está olhando para alguma coisa – tenho certeza de que será a mãe dele."

Cersei está grávida?

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Qyburn é um dos poucos amigos que Cersei ainda tem

"Estou interessado em ver como Cersei vai agir estando sozinha no mundo", diz George.

A atual rainha de Westeros sempre teve muitas pessoas ao seu redor e sempre teve a proteção de seus filhos como grande motivação – mas agora que os três estão mortos, o que será dela?

"Claro que ela ainda tem o Qyburn e o Montanha."

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Jaime abandonou a irmã para lutar contra os White Walkers na última temporada

Na sétima temporada, Cersei diz ao seu irmão (e amante) Jaime que ela está grávida antes de ele partir para lutar contra os White Walkers.

"Isso foi uma grande questão que ficou da sétima temporada. Será que ela está falando a verdade sobre uma gravidez?"

"Eu acho que a única pessoa que pode acabar com Cersei é Jaime. Seria um final agridoce para ela, cair pela espada do irmão."

'Eu conheço a morte'

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption No trailer vemos Arya sendo tipicamente fria e ameaçadora – mas não sabemos com quem ela está falando

O rosto de Arya Stark – interpretada pela atriz Maisie Williams – é o primeiro que aparece no trailer.

No fim da última temporada que foi ao ar, ela tinha se reencontrado com seu irmão Bran, e sua irmã, Sansa, em Winterfell – e o Mindinho foi a última pessoa que ela matou.

No novo trailer, ela aparece falando com alguém que não é possível identificar.

"Eu conheço a Morte. Ela tem muitos rostos. Estou ansiosa para ver como será esse", diz ela.

Alexander acha que essa cena é tirada da "grande batalha que teremos entre os vivos e os mortos".

"Isso é algo mais para o fim? Teremos uma grande exibição cinematográfica depois daquela cena?"

Como Varys se sairá nas batalhas?

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption Varys, o eunuco, era o mestre dos sussuros em Porto Real

"Fiquei realmente empolgado ao ver personagens menores no trailer", diz Alexander. "Por exemplo, o que Varys está tramando?"

A última vez em que tínhamos visto Varys – mais conhecido como o Aranha – foi no Porto Branco no norte, se preparando para lutar contra do Rei da Noite.

"Não é mais uma questão de política. Ele não poderá mais conseguir o que quer com trapaças."

"Vai haver uma batalha e muito derramento de sangue – e eu quero ver como ele se sai nesse cenário."

E quem vai ocupar o Trono de Ferro?

Direito de imagem HBO/Sky Atlantic Image caption As árvores de Weirwood são uma espécie de planta fictícia encontrada na terra de Westeros

Alexander tem algumas teorias.

"Com base no trailer eu honestamente não ficaria surpreso se não restar sequer um trono no fim desta temporada."

Ele diz que seria "muito óbvio" se Daenerys e Jon Snow ocupassem o trono no fim.

"Eu ficaria feliz se Sansa reinasse – seria uma referência muito boa à (rainha) Elizabeth 1ª."

Direito de imagem HBO Image caption Tyrion Lannister é um dos candidatos a ocupar o trono

"Mas, no momento, eu realmente não sei. Talvez o Rei da Noite? Talvez um dragão?"

Ou que tal essa teoria:

"Eu gostaria de alguma coisa inesperada – como o Jon Snow derrotando o Rei da Noite, mas as criaturas que ele domina (os mortos-vivos) se tornam incontroláveis e selvagem, então ele é obrigado a colocar um pedaço de obsidiana em si mesmo."

"Ele se tornaria o Rei da Noite e lideraria as criaturas para o norte novamente, e de certa forma continuaria a ser o Rei do Norte."

