A música mais popular de 2018 no mundo, na verdade, foi uma canção lançada em 2017.

"Havana", da cantora cubana-americana Camila Cabello, entrou no mercado musical em agosto de 2017, mas vendeu 19 milhões de cópias digitais pelo mundo em 2018, informou a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

No total, cinco das 10 músicas mais ouvidas no mundo em 2018 foram lançadas em 2017, mas se popularizaram no ano seguinte.

São canções de Ed Sheeran, Coldplay e Luis Fonsi e Daddy Yankee.

"Havana" também foi a música solo mais popular do Spotify em 2018. Foi reproduzida 888 milhões de vezes na plataforma e 2,6 bilhões de vezes, no total, em todo o mundo, quando consideradas outras plataformas musicais além do Spotify.

"Foi realmente o maior sucesso do ano. A popularidade continuou aumentando num ritmo extraordinário", disse Frances Moore, diretora-executiva da IFPI.

"Camila Cabello é um exemplo perfeito de artista que retornou às raízes musicais para produzir uma sonoridade única, que está conquistando os corações de fãs no mundo todo", acrescentou.

A artista, que era uma das integrantes do grupo Fifth Harmony, decidiu investir na carreira solo há dois anos.

Segundo lugar

Em segundo lugar na lista da IFPI está "God's Plan", de Drake, lançada em janeiro de 2018.

"Shape of You" e "Perfect", de Ed Sheeran, ocupam o terceiro e quatro lugar, respectivamente. As duas músicas foram lançadas em 2017.

"Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee, e "Something Just Like This", de The Chainsmokers e Coldplay, também foram lançadas em 2017.

Sheeran gravou os duetos de "Perfect" com Beyoncé e Andrea Bocelli, enquanto Despacito foi remixada com Justin Bieber.

As 10 músicas mais populares em 2018

1.Camila Cabello (com Young Thug) - Havana - 19 milhões em vendas

2.Drake - God's Plan - 15,3 milhões

3.Ed Sheeran - Shape Of You - 14,9 milhões

4.Ed Sheeran - Perfect - 13,5 milhões

5.Maroon 5 (com Cardi B) - Girls Like You - 11,9 milhões

6.Luis Fonsi (com Daddy Yankee) - Despacito - 11,8 milhões

7.Tia Ray - Be Apart - 10,9 milhões

8.The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This - 10 milhões

9.Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS - 9,6 milhões

10.Post Malone (con Ty Dolla $ign) - Psycho - 9,2 milhões

