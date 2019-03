O novo recurso do WhatsApp para evitar que você seja adicionado a grupos sem sua permissão 

Direito de imagem Getty Images Image caption Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo usam WhatsApp

Os grupos de WhatsApp podem se tornar invasivos e tomar muito tempo de seus integrantes. E, por enquanto, é impossível evitá-los por completo já que qualquer um dos seus contatos pode criar um grupo e incluir você sem permissão.

As notificações constantes, as trocas de memes e as mensagens dos membros mais ativos - que usam o aplicativo tarde da noite - fazem com que muitos encarem com preocupação ser incluído num novo grupo.

Mas isso deve mudar em breve.

A plataforma de mensagens está desenvolvendo uma função para impedir que as pessoas sejam incluídas em grupos sem permissão prévia. A informação foi revelada pela WABetaInfo, um site conhecido por divulgar novidades do WhatsApp.

Direito de imagem Getty Images Image caption A nova função obrigará os usuários a pedirem permissão antes de incluir pessoas em grupos

Trata-se de uma opção que poderá ser ativada dentro do menu de configurações do aplicativo e obrigará os usuários a enviar convites antes de criar um grupo.

Esses convites vão durar no máximo 72 horas, segundo o WABetaInfo.

Se não forem respondidos, serão eliminados automaticamente.

Além disso, será possível selecionar de quem você quer receber eventuais convites para grupos. As opções serão: de todo mundo, dos seus contatos ou de ninguém.

Ou seja, os usuários poderão optar por dar adeus às conversas coletivas, se quiserem.

Em 2018, o aplicativo lançou uma função similar para o WhatsApp Business, uma versão do serviço focada para a gestão empresarial. O objetivo é evitar que as empresas sejam incluídas em grupos sem consentimento.

No entanto, ainda não há data prevista para essa opção ser disponibilizada para o público em geral. Uma versão beta já está disponível para usuários de iOS.

Como evitar a inclusão em um grupo?

"Compreendemos que nem sempre você quer ser incluído num grupo", diz o WhatsApp na sua página de perguntas mais frequentes.

"Por enquanto, não é possível bloquear grupos, mas você pode bloquear o administrador para que não possa mais incluir você."

Direito de imagem Getty Images Image caption Por enquanto, não é possível bloquear grupos, mas sim os administradores deles

Para bloquear o número de um administrador que você não tenha entre os seus contatos, é preciso seguir estes passos:

1) Abrir o grupo de Whatsapp e tocar sobre o nome do grupo

2) Tocar sobre o número de telefone do administrador que você quer bloquear

3) Selecionar a opção "enviar mensagem"

4) Quando abrir um chat novo com o administrador, toque sobre o número de telefone na parte superior da tela

5) Selecione a opção "bloquear"

Enquanto a nova função do WhatsApp não é lançada, é possível refletir sobre essa metáfora da repórter Nesta McGregor, da BBC.

"Você convidaria 30 estranhos para a sua casa e os trancaria num quarto? Essa é a sensação quando te adicionam num grupo sem pedir sua permissão. É falta de educação não perguntar antes de fazer isso", avalia.

"O mesmo cabe para quando você decide deixar um grupo. É recomendável explicar o seu motivo para sair, em vez de simplesmente desaparecer."

