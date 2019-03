Pesquisa indica que ouvir death metal traz prazer e não estimula violência

Direito de imagem Getty Images Image caption Ainda que as letras possam ser macabras, gênero musical não dessensibilizaria seus fãs em relação a imagens violentas

"Eu só tive um desejo desde que nasci; ver meu corpo rasgado e despedaçado."

A letra da música Eaten, que fala sobre canibalismo, da banda sueca de death metal Bloodbath, não deixa muito espaço para a imaginação. Mas nem essa faixa - ou outras tão macabras quanto ela, do mesmo gênero - incitam a violência, afirmam pesquisadores do laboratório de música da Universidade Macquarie, em Sidney, na Austrália, que usou a canção em um teste psicológico.

O estudo, publicado neste mês de março no periódico Open Science, da britânica Royal Society, apontou que os apreciadores desse estilo musical, via de regra, não são pessoas insensíveis a imagens violentas.

"Os fãs (de death metal) são boa gente", ri Bill Thompson, professor da universidade australiana. "Eles não vão sair por aí machucando pessoas (por causa disso)."

O trabalho é parte de uma pesquisa que se estende por décadas conduzida pelo cientista com alguns colegas sobre os efeitos emocionais da música. Esse impacto, ele pondera, é complexo.

"Muita gente gosta de música triste, e isso é uma espécie de paradoxo - por que desejaríamos ficar tristes?", ele questiona.

"A mesma lógica pode ser aplicada para músicas agressivas ou a temas violentos. Para nós, é um paradoxo psicológico - então (como cientistas) nos desperta a curiosidade, inclusive porque reconhecemos que a presença da violência na mídia é um tema socialmente importante."

Como cientistas testam a sensibilidade das pessoas à violência?

Eles fazem isso por meio de um experimento psicológico clássico que investiga respostas dadas pelo subconsciente - feito, no caso, com fãs de death metal. Nos testes, 32 apreciadores do gênero e 48 pessoas que não o ouviam habitualmente tiveram de escutar o material enquanto olhavam para imagens bem desagradáveis.

Yanan Sun, também entre os coordenadores da pesquisa, explica que o objetivo do experimento era medir em que nível o cérebro dos participantes observavam as cenas de violência e comparar como sua sensibilidade era afetada pela trilha sonora.

Para verificar o impacto de diferentes tipos de música, eles também utilizaram uma canção que consideravam o oposto do que Eaten representava.

Direito de imagem Bloodbath/Northern Music Image caption Nick Holmes, vocalista do Bloodbath, diz que as músicas da banda são 'basicamente uma versão em áudio de um filme de terror dos anos 80'

"Usamos Happy, de Pharrell Williams", diz Sun.

Os participantes ouviam uma ou outra faixa enquanto lhes eram mostradas duas imagens - uma para cada olho. Uma exibia uma cena violenta - alguém sendo atacado na rua, por exemplo. Outra mostrava algo inofensivo, como um grupo de pessoas caminhando pela mesma rua da primeira foto.

"É o que chamamos de rivalidade binocular", explica a cientista. Esse teste psicológico tem como base o fato de que a maioria das pessoas, quando estimulada com uma imagem neutra em um olho e uma violenta em outro, se concentra mais na segunda.

"O cérebro vai tentar processar (aquela informação) - presumivelmente, existe uma razão biológica para isso, porque seria uma ameaça", explica o professor Thompson.

"Se os fãs de música violenta estivessem dessensibilizados à violência - que é o que preocupa grupos de pais, de religisosos e de censores -, eles não apresentariam o mesmo viés (que os não fãs participantes do estudo)."

"Mas eles apresentaram exatamente o mesmo viés em relação ao processamento das imagens violentas", conclui.

O que a banda autora da música acha disso tudo?

"Nós não temos nenhuma relação com isso", afirmou à BBC News o vocalista do Bloodbath, Nick Holmes. "As letras são uma diversão inofensiva, como o estudo comprovou." Ele acrescenta que as músicas da banda são "basicamente uma versão em áudio de um filme de terror dos anos 1980".

"A maioria dos fãs de death metal é formada por pessoas inteligentes, ponderadas, que por acaso têm uma paixão pela música", ele diz. "É o equivalente às pessoas obcecadas por filmes de terror ou mesmo pela reencenação de batalhas."

Por que a pesquisa é importante?

Thompson, da Universidade Macquarie, afirma que as conclusões do estudo devem ser vistas como um instrumento para tranquilizar "pais e grupos religiosos" que têm preocupações a respeito de músicas violentas.

De forma mais ampla, ainda há temor de que a violência na mídia possa ocasionar problemas sociais. "Se você é dessensibilizado à violência, talvez não se importasse de ver alguém na rua em apuros - e não a ajudaria."

Ainda que, aparentemente, pesquisas tenham identificado evidências dessa dessensibilização em pessoas que jogam muito games violentos ou ouvem música violenta, a questão é diferente neste caso.

"A resposta emocional dominante a esse tipo de música é prazer e empoderamento", pontua Thompson. "E acredito que ouvir esse tipo de música e transformá-la em uma experiência bonita, de empoderamento, é algo incrível."

O cantor Nick Holmes se identificou com a análise e afirmou que muitas das músicas que ele ouve são "melancólicas, dramáticas, tristes ou agressivas - e nada muito além disso".

"São gêneros que me dão sensação de prazer e empoderamento", disse à BBC.

Especificamente sobre a letra de Eaten, ele acrescenta: "Eu não a escrevi, mas sinceramente ficaria estarrecido se alguém que ouvisse a música sentisse desejo de ser comido por um canibal."

