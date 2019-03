A emocionante mensagem que uma mãe escondeu nos sapatos de casamento da filha antes de morrer

Direito de imagem @LaceandLoveShoes Image caption Emma encomendou sapatos customizados, nos quais sua mãe escondeu uma mensagem

"Fiquei em pedaços", resumiu Emma, uma noiva que encontrou uma mensagem póstuma escondida em seus sapatos de casamento escrita por sua mãe, que morreu dois anos antes da cerimônia.

Sua mãe foi diagnosticada com câncer terminal um mês depois de a filha ter noivado, em 2016. No ano seguinte, ela morreu em decorrência da doença no pulmão.

Dois anos depois, mais especificamente na semana passada, Emma recebeu seus sapatos de noiva. E descobriu que sua mãe havia pago secretamente seu calçado e deixado uma mensagem nas solas.

"Queria que você recebesse um presente meu no dia do seu casamento. Seus sapatos de casamento são meu presente para você. Espero que você tenha um dia mágico. Muito amor e abraços, Mamãe. xxxx (abreviação de beijos em inglês)"

"Choque absoluto"

Moradora de Leicestershire, na Inglaterra, Emma deve se casar com o noivo Richard em agosto. "É tão difícil planejar um casamento sem ter minha mãe comigo. Choro muito".

Em post no sábado, ela, que tem 38 anos, disse que seu noivo sabia da surpresa póstuma.

"Foi apenas um choque absoluto. Peguei o único sapato e vi parte da mensagem e não conseguia pensar em quem seria."

Ao ver a assinatura da mãe, começou a chorar: "Eu estava absolutamente em pedaços. Não conseguia respirar, não conseguia falar".

Segundo ela, sua mãe recebeu uma estimativa de vida entre um e dois anos e passou a escrever cartas para membros da família, mas não deixou nenhuma para a filha. "Ela ficou sem tempo... Por isso essa mensagem é tão especial para mim."

Direito de imagem Emma Image caption Emma não conseguiu antecipar a cerimônia

Ao compartilhar sua história no Facebook, Emma passou a receber muitas mensagens de apoio.

Amanda Weise, que dirige a loja online Lace and Love, que personaliza os sapatos, disse que esse é "provavelmente o par de sapatos mais emocional que eu vou fazer".

"Espero que isso dê a ela um pouco de conforto no dia do casamento. Imagino que será como caminhar pelo corredor com a mãe dela", disse.

Weise relata ter sido contatada pela mãe de Emma algumas semanas depois da encomenda feita pela filha.

"A mãe dela me mandou um email e disse que queria pagar pelos sapatos. Eu disse: 'bem, ela já pagou metade'. Ela disse: 'posso pagar por tudo e depois devolver o dinheiro quando ela pegar os sapatos? '

"Eu sabia de que ela estava com uma doença terminal à época. Acho que Emma estava esperando que a mãe fosse ao casamento. Mas pela mensagem que escreveu, ela já previa que seria depois que partisse."

