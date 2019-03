Ataques a mesquitas deixam pelo menos 49 mortos na Nova Zelândia

Direito de imagem Reuters Image caption Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas nos ataques

Pelo menos 49 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas em tiroteios realizados nesta sexta-feira em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardem, classificou os ataques como atos terroristas.

Três homens e uma mulher foram detidos pela polícia neozelandesa - pelo menos um deles tem nacionalidade australiana.

Segundo o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, o suspeito australiano é um "terrorista violento de extrema direita".

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardem, classificou os ataques como atos terroristas

De acordo com o jornal Herald, de Christchurch, o suspeito escreveu um manifesto dizendo que estava pronto para realizar o ataque. No texto, ele se declarava como anti-imigrante e adepto da ideologia de extrema direita.

Um dos atiradores fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais do momento em que disparava contra os fiéis no interior de uma das mesquitas.

O Facebook anunciou que removeu as cenas postadas em sua plataforma e também do Instagram - foram apagadas ainda manifestações de apoio aos ataques que tinham sido publicadas.

O que sabemos até agora?

Os ataques teriam começado às 13h30 (hora local) desta sexta-feira. Segundo a polícia, "múltiplas fatalidades" foram registradas em dois locais.

Direito de imagem Reuters Image caption A mesquita Al Noor, no centro de Christchurch, foi um dos alvos do ataque

A sequência de eventos ainda não está clara - a maior parte do que se sabe até agora vem de relatos de testemunhas para a imprensa local.

A primeira notícia de ataque veio da mesquita Al Noor, localizada no centro de Christchurch, em frente ao Parque Hagley. Testemunhas contaram ter visto pessoas sangrando no chão do lado de fora do prédio.

Uma segunda mesquita no subúrbio de Linwood também foi evacuada. Mas, por enquanto, há poucos detalhes do que teria acontecido lá.

