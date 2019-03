As dicas de um chef Michelin para uma vida mais saudável depois de ter perdido 76kg

Image caption Tom Kerridge perdeu 76 quilos depois de mudar sua alimentação

O britânico Tom Kerridge, chef de cozinha estrelado no guia Michelin, passou por uma transformação radical nos últimos anos: ele conseguiu perder 76 quilos dos 190 que chegou a pesar. Como ele fez isso?

Quando começou sua carreira, Kerridge investiu todo seu tempo e energia expandindo seus negócios de pubs gastronômicos, agraciados com estrelas do guia Michelin. Ele trabalhava cerca de 90 horas por semana - e amava essa rotina.

"A vida de um chef é rock'n'roll: você trabalha até tarde da noite e acorda cedo. Você praticamente desiste de dormir porque está ocupado demais trabalhando duro", diz.

Esse estilo de vida acelerado prejudicou muito a saúde de Kerridge. Sob pressão para manter suas duas estrelas de Michelin, Kerridge precisava lançar novos pratos e drinks - ele provava cada um deles todas as noites.

"Você não para à meia-noite e vai para casa dormir. Então o álcool virou uma parte importante na minha vida", diz Kerridge. Ele admite que "consumiu todas as coisas erradas nas horas erradas".

Image caption Os restaurantes de Tom Kerridge são reconhecidos no guia Michelin

"Eu não tinha respeito pelo que eu comia nem sobre o que estava fazendo com meu corpo", diz. Em seu aniversário de 40 anos, ele despertou para uma nova rotina.

"Eu pensei: 'se eu continuar do jeito que estou indo, não vou estar aqui nos próximos 40 anos'", diz Kerridge.

De um dia para o outro, ele parou de beber bebidas alcóolicas e ingerir alimentos ricos em açúcar e carboidratos. Ao longo de três anos, Kerridge perdeu 76 quilos - 40% de seu peso - e conseguiu manter seu peso saudável desde então.

Kerridge acredita que uma das coisas que o levaram a ganhar peso foi comer alimentos congelados ou pré-prontos durante as refeições.

É por isso que, em seu último livro, Fresh Start: How to Cook Amazing Food at Home (Novo começo: Como cozinhar uma comida surpreendente em casa, em tradução livre), ele incentiva as pessoas a voltar para a cozinha.

Abaixo, Tom Kerridge lista cinco dicas para uma alimentação mais saudável.

Dica 1 - Não se concentre na ideia de dieta de curto prazo

Direito de imagem Getty Images Image caption Tom Kerridge passa várias horas por semana na natação

Escolha uma maneira de comer que combine com você, algo que seja permanente e que não funcione apenas por um curto prazo.

Muita gente pensa que dietas são sobre perder peso - atualmente, elas são mais sobre comer de forma saudável e sustentável.

Dica 2 - Mexa-se

Faça exercícios quando você puder. E aproveite.

Passo de seis a quatro horas por semana na academia e na natação. Encontre algo que você goste de fazer e o faça com frequência.

Direito de imagem Getty Images Image caption Tom Kerridge recomenda usar alimentos frescos na cozinha

Dica 3 - Cozinhe em casa e use ingredientes frescos

Volte para a cozinha e comece a brincar com a comida, use ingredientes frescos. Aproveite esses momentos.

Todo mundo fala que tem pouco tempo para cozinhar, mas acho que é uma questão de prioridades. Você pode cozinhar uma quantidade maior e depois colocar no freezer.

Dica 4 - Envolva seus amigos e família

Conte às pessoas que você quer ficar em forma e perder peso. Se elas são seus amigos de verdade, vão apoiá-lo, vão querer fazer parte da sua jornada.

Incentive seus filhos a fazer parte - não é apenas sobre você, e sim sobre a família.

Image caption Antes de começar a perder peso, aos 40 anos, Tom Kerridge se alimentava muito mal

Dica 5 - Use sua força de vontade para lutar contra a tentação

Você precisa usar sua força de vontade, e isso provavelmente é a parte mais difícil porque muitas vezes sua mente vai pedir "só" um pedaço de pizza ou um sorvete. Você precisa lutar contra isso.

Não importa o quão difícil é ir para a academia ou natação - depois que você fizer exercícios, vai se sentir muito bem.

Lutar contra tudo com força de vontade e se mantenha forte.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!