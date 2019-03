Direito de imagem Frank Bienewald Image caption A maior parte dos corpos que apareceram está no glaciar de Khumbu

Operadores de expedições na montanha mais alta do mundo estão preocupados com o número de corpos de alpinistas mortos que estão aparecendo com o derretimento de geleiras no Everest.

Quase 300 aventureiros já morreram no local desde a primeira tentativa de subida, e dois terços dos corpos ainda estão sob neve e gele. A maior parte dos óbitos acontece por avalanches, quedas, mas também problemas fisiológicos agudos, como tontura e dor de cabeça.

Corpos começam a ser removidos no lado chinês da montanha, conforme se aproxima a temporada de escalada da primavera.

Mais de 4,8 mil alpinistas já escalaram o pico mais alto da Terra.

"Por causa do aquecimento global, o manto de gelo e os glaciares estão derretendo rapidamente. Os cadáveres que permaneceram enterrados durante todos esses anos estão agora sendo expostos", explica Ang Tshering Sherpa, ex-presidente da Associação de Montanhismo do Nepal.

Corpo de um alpinista japonês é retirado de acampamento no Everest; restos mortais de pessoas que morreram há algum tempo estão aparecendo com maior frequência, segundo associações locais

"Já descemos cadáveres de alguns montanhistas que morreram nos anos recentes, mas os mais antigos estão aparecendo agora".

Um funcionário do governo local afirmou à BBC: "Eu mesmo resgatei cerca de 10 cadáveres nos últimos anos em diferentes pontos do Everest. Claramente, mais e mais deles estão surgindo agora".

Corpos expostos

Em 2017, a mão de um alpinista morto apareceu acima do solo no acampamento 1.

Operadores de expedições contam que precisaram reunir escaladores profissionais da comunidade sherpa para mover o corpo.

No mesmo ano, outro corpo apareceu na superfície do glaciar de Khumbu - onde a maioria dos cadáveres vem surgindo nos últimos anos, dizem os montanhistas.

Outro local que tem revelado corpos é o acampamento 4, um lugar relativamente plano.

"Mãos e pernas de cadáveres também apareceram no acampamento-base nos últimos anos", disse um funcionário de uma ONG da região.

"Percebemos que o nível de gelo em torno do acampamento-base está diminuindo, e é por isso que os corpos estão ficando expostos".

Derretimento comprovado

Vários estudos já mostraram que as geleiras da região do Everest, como na maior parte dos Himalaias, estão derretendo e ficando mais estreitas.

Um trabalho de 2015, por exemplo, revelou que as lagoas na área do glaciar de Khumbu - que os alpinistas precisam atravessar para chegar ao pico - estavam se expandindo e se juntando por causa do derretimento acelerado.

Em 2016, o exército do Nepal drenou o lago Imja, perto do Monte Everest, depois que a água resultante do derretimento glacial atingiu níveis perigosos.

Outra equipe de pesquisadores, incluindo membros das universidades de Leeds e Aberystwyth, do Reino Unido, perfuraram no ano passado o Khumbu e encontraram gelo mais quente do que o esperado.

Estudo mostrou que lagos na área do glaciar de Khumbu estão se juntando

Nem todos os cadáveres que emergem do gelo, no entanto, aparecem por conta do derretimento glacial.

Alguns deles são expostos também por causa do movimento do glaciar de Khumbu, dizem montanhistas.

"Por causa do movimento do Khumbu, conseguimos ver cadáveres de tempos em tempos", explica Tshering Pandey Bhote, vice-presidente da Associação Nacional de Guias de Montanhas do Nepal.

"Mas a maioria dos escaladores está mentalmente preparada para se deparar com essa visão".

Corpos mortos como 'marcos'

Corpos também estão aparecendo no acampamento 4

Alguns dos cadáveres em setores de maior altitude do Everest chegaram a servir de ponto de referência para montanhistas.

Um deles, perto do cume, era conhecido como "botas verdes" - referência a um alpinista que morreu pendurado sob uma rocha saliente. As botas apontavam para a direção da rota.

Alguns montanhistas dizem que o corpo já foi removido, mas autoridades do Nepal dizem não ter informações sobre se os restos mortais ainda são visíveis.

Trabalhadores e organizações locais apontam para as dificuldades em remover os cadáveres - principalmente os em pontos mais altos.

Especialistas dizem que descer um corpo custa entre US$ 40 mil (cerca de R$ 150 mil) e US$ 80 mil (R$ 300 mil).

"Uma das remoções mais desafiadoras foi a uma altura de 8,7 mil metros, perto do cume", diz Ang Tshering Sherpa.

"O corpo estava totalmente congelado, pesava 150 kg e teve que ser retirado de um lugar difícil, naquela altitude".

Trabalhadores e montanhistas também lembram que as decisões sobre o que fazer com um corpo dependem também de questões pessoais.

"A maioria dos alpinistas preferem ser deixados nas montanhas em caso de morte ", diz Alan Arnette, um famoso praticante do esporte que também escreveu livros sobre o assunto.

"Então, removê-los pode ser considerado desrespeitoso. Ao menos que eles precisem ser retirados da rota de escalada ou que as famílias desejem isto".

