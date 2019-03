Direito de imagem 20th Century Fox/New Regency Image caption Vários minutos de 'Bohemian Rapsody' foram cortados, incluindo cenas em que homens se beijam e em que a palavra 'gay' é pronunciada

O filme sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody (2018), foi lançado na China na sexta-feira, mas com censura a trechos que fazem referência à homossexualidade do cantor da banda Queen e ao seu diagnóstico de HIV.

Vários minutos do longa foram cortados, incluindo cenas em que dois homens se beijam e em que a palavra "gay" é pronunciada.

Na internet, houve uma grande reação ao lançamento do filme no país asiático. Mais de 50 mil usuários publicaram resenhas no Sina Weibo, equivalente ao Twitter no país e uma das redes sociais mais populares entre os chineses.

Embora alguns usuários tenham se queixado de "assistir ao filme pela metade e ter de adivinhar" o que acontecia na tela por causa das cenas eliminadas, outros se disseram satisfeitos pelo fato de o filme ter sido lançado no país.

O que foi cortado?

Na versão chinesa do filme, várias cenas foram alteradas ou excluídas. Referências explícitas ou implícitas à sexualidade de Mercury foram cortadas, incluindo uma cena importante em que ele sai do armário para sua então namorada.

Outras cenas removidas incluem um close-up da virilha de Mercury enquanto ele se apresenta, interações com seu companheiro Jim Hutton e toda a sequência em que o personagem e seus colegas de tela recriam o icônico videoclipe do Queen de 1984 para o single I Want to Break Free, em que os músicos se vestem com roupas femininas.

Qual foi a reação?

Milhares de chineses têm compartilhado pelas redes sociais avaliações do filme. A maioria é positiva - no Sina Weibo, por exemplo, 80% deram a nota máxima, cinco estrelas.

Direito de imagem 20th Century Fox/New Regency Image caption Autoridades chinesas iniciaram uma campanha contra qualquer conteúdo que considere 'inapropriado'

Mas também houve críticas ​​às alterações. "Teria sido melhor se cenas não tivessem sido eliminadas", escreveu um usuário na rede social. "Por que é necessário excluir o conteúdo relacionado a gays? A vida de uma pessoa não deve ser completa?"

Outro usuário disse ser "muito bom que Bohemian Rhapsody esteja sendo exibido na China". "Mas o enredo foi comprometido por causa de cenas apagadas."

Por que foi censurado?

Relações homossexuais são legalizadas na China há mais de duas décadas, e a Sociedade Chinesa de Psiquiatria removeu a homossexualidade da classificação de transtornos mentais do país em 2001. Mas a censura ao filme foi amplamente antecipada.

Nos últimos anos, autoridades chinesas iniciaram uma campanha contra qualquer conteúdo considerado "inapropriado". Referências explícitas a relações entre pessoas do mesmo sexo são proibidas. Conteúdos gays são frequentemente removidos ou censurados pela mídia chinesa, para seguir as regras impostas pelo governo.

Em fevereiro, a cobertura do Oscar pela emissora Mango TV foi duramente criticada por alterar uma referência à homossexualidade no discurso de Rami Malek, que interpreta Freddie Mercury, ao receber o prêmio de melhor ator. A mesma emissora foi alvo de protestos em 2018 por censurar bandeiras do arco-íris, símbolo do movimento LGBTI, e tatuagens em sua transmissão do concurso musical Eurovision.

No início deste ano, o serviço de streaming iQiyi foi ridicularizado por borrar as orelhas de atores que usavam brincos, o que foi interpretado como uma tentativa de perpetuar os papéis de gênero "tradicionais".

