Glossário da Oficina de Leitura Crítica de Notícias da BBC News Brasil

Image caption Redação da BBC em Londres

Abaixo você encontra um glossário dos termos e expressões jornalísticos usados nos vídeos, atividades e discussões da Oficina de Leitura Crítica de Notícias da BBC News Brasil:

Apuração: É o principal trabalho do jornalista. Consiste em buscar os fatos (ir a campo, entrevistar as pessoas envolvidas, entrar em contato com as autoridades responsáveis, investigar e pesquisar) e fazer uma reflexão crítica sobre todas as informações que chegam à Redação, para decidir o que é ou não relevante para uma reportagem e para o público.

Comunicado de imprensa (ou press release): Texto feito por empresas ou órgãos do governo para comunicar algum fato importante para a imprensa. O Ministério da Saúde, por exemplo, pode fazer um comunicado para informar os jornalistas a respeito de uma nova vacina que chegou aos postos de saúde; uma empresa de celular pode, por exemplo, fazer um comunicado para anunciar o lançamento de um novo aparelho.

Editor: Jornalista que tem a função de ajudar os repórteres a escolher quais temas cobrir, de supervisionar o trabalho da redação e de ler os textos antes de eles serem publicados ou irem ao ar, para garantir que estejam corretos e bem apurados.

Entrevista: Conversa do jornalista com uma pessoa que vai lhe dar alguma informação importante para uma reportagem. Nessa conversa, o entrevistado dá ao jornalista fatos e/ou opiniões sobre um determinado assunto. Dependendo da importância desses fatos e dessas opiniões (a opinião de um ministro da Economia sobre a reforma da Previdência, por exemplo), a entrevista pode virar uma matéria jornalística por si só. Em outros casos, pode ser que o jornalista use diversas entrevistas com diversas pessoas sobre o mesmo assunto para escrever uma reportagem.

Em alguns casos, os entrevistados pedem que seu nome não seja divulgado pela reportagem (a chamada entrevista "em off"), por ter medo de uma retaliação caso seu nome se torne público. O uso de informações dadas "em off" costuma ser analisado caso a caso pelos jornalistas, que colocam na balança o interesse do público e os riscos para o entrevistado.

Entrevista coletiva: Tipo de entrevista agendada por políticos, celebridades ou pessoas envolvidas em grandes notícias. Nessa entrevista, vários jornalistas de diferentes veículos de imprensa entrevistam a pessoa ao mesmo tempo.

'Fake news': Em português, significa notícias falsas. A BBC define fake news como uma informação falsa distribuída intencionalmente, em geral com interesses políticos e comerciais.

Fato: Algo que aconteceu, ou um dado numérico importante. É geralmente o ponto de partida para uma reportagem.

Fonte: É a pessoa (ou empresa, entidade ou órgão do governo) que dá informações aos jornalistas.

Furo de reportagem: É a notícia importante que um veículo consegue descobrir e reportar antes dos demais.

Imprensa: É o nome dado ao conjunto de veículos jornalísticos que têm como função apurar notícias e distribuí-la ao seu público.

Jornalismo: É o trabalho de investigar notícias e identificar o que é ou não útil e relevante ao público, para produzir reportagens, análises, gráficos, vídeos, áudios, artigos de opinião, editoriais e entrevistas sobre os acontecimentos mais importantes.

Leitura crítica: Capacidade das pessoas de ler um texto ou ouvir um vídeo/áudio e entendê-lo totalmente, conseguindo identificar o que é fato e o que é opinião; o que é informação concreta e o que não se sustenta.

Lide (em inglês, lead): É a parte inicial de uma reportagem, que costuma ser sua parte mais importante. Os lides geralmente tentam responder as principais dúvidas dos leitores a respeito de um acontecimento: quem, o quê, quando, onde, como e por quê (não necessariamente nessa ordem, e nem sempre todas as perguntas serão respondidas).

Notícia: Informação importante que é noticiada (ou seja, informada e divulgada) por alguém ou algum veículo.

Opinião: É a interpretação que as pessoas fazem dos fatos, com base em sua vivência, experiência e visão de mundo. Muitos jornais, revistas, blogs e canais no YouTube trazem opiniões, que podem ajudar o público a formar sua própria opinião. O importante, porém, é lembrar que opiniões são diferentes de fatos.

Redação: É o escritório onde os jornalistas trabalham - fazendo entrevistas, escrevendo textos e editando vídeos e produzindo noticiários de TV e rádio, por exemplo. Cada veículo ou grupo de imprensa tem a sua redação.

Reportagem: É o texto, áudio ou vídeo produzido pelos jornalistas, com as informações, imagens e entrevistas que eles obtêm durante a apuração. É, basicamente, o produto final do jornalismo.

Repórter: Jornalista que tem a função de escrever/preparar reportagens, a partir da apuração jornalística. Ele vai a campo, telefona para fontes, checa as informações e, com desses dados, produz um texto, um vídeo ou um áudio.

