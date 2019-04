Britânica é presa em Dubai por comparar nova mulher de ex com ‘cavalo’ no Facebook

Direito de imagem Laleh Shahravesh Image caption Laleh Shahravesh está sendo processada por dois comentários que publicou na foto do casamento do ex-marido no Facebook

Uma mulher britânica foi presa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acusada de ter comparado a nova mulher do ex-marido a um "cavalo" no Facebook.

Laleh Shahravesh, de 55 anos, foi detida em um dos aeroportos da cidade, após ter viajado para participar do funeral do ex-marido.

Ela responde a processo e pode pegar até dois anos de prisão por ter publicado em 2016 dois comentários considerados ofensivos em fotos do casamento do ex-marido na rede social.

Eles foram casados por 18 anos. Neste período, teriam vivido juntos nos Emirados Árabes Unidos por oito meses.

O casal se divorciou logo depois que Sharavesh retornou ao Reino Unido sozinha com a filha.

Ela descobriu que o ex-marido havia se casado novamente quando viu fotos no Facebook.

E postou dois comentários em farsi, incluindo um que dizia: "Espero que você morra, seu idiota. Maldito seja. Você me trocou por este cavalo".

As leis de crimes cibernéticos dos Emirados Árabes preveem que uma pessoa pode ser presa e multada por fazer declarações difamatórias nas redes sociais.

Neste contexto, Shahravesh pode ser condenada a até dois anos de prisão e a pagar uma multa de 50 mil libras, apesar de ter feito os comentários enquanto estava no Reino Unido.

De acordo com a ONG Detained in Dubai, especializada em prestar assistência jurídica no país árabe, a denúncia foi feita pela nova esposa do ex-marido de Shahravesh, que mora em Dubai.

A organização informou que Shahravesh viajou para os Emirados Árabes no dia 10 de março, acompanhada da filha de 14 anos, para participar do funeral do ex-marido, que morreu de ataque cardíaco.

No momento da prisão, ela estava acompanhada da filha, que acabou tendo que pegar o avião de volta para casa sozinha, acrescentou a ONG.

'Muito vingativa'

A diretora-executiva da Detained in Dubai, Radha Stirling, disse à BBC News que tanto sua organização quanto o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (FCO, na sigla em inglês) pediram à autora da denúncia para retirar a acusação, mas ela recusou.

A decisão "parece muito vingativa", avaliou.

Stirling afirmou que sua cliente foi liberada após pagamento de fiança, mas que seu passaporte foi confiscado e ela estava morando atualmente em um hotel.

Ela contou que Shahravesh estava "totalmente transtornada" e que levaria muito tempo para se recuperar desta provação.

A filha, por sua vez, estava "muito triste" e, segundo ela, passou por um verdadeiro "inferno".

"Tudo o que ela quer é se reunir com a mãe de novo", acrescentou Stirling.

Ela destaca ainda que "ninguém estaria realmente ciente" da severidade das leis de crimes cibernéticos nos Emirados Árabes, e que o FCO não conseguiu alertar adequadamente os turistas a respeito delas.

"Nossa equipe está apoiando uma mulher britânica e sua família após ter sido detida nos Emirados Árabes Unidos", afirmou o FCO em comunicado.

"Estamos em contato com as autoridades dos Emirados Árabes em relação ao caso dela".

