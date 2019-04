O que se sabe sobre o desabamento dos dois prédios na Muzema, na zona oeste do Rio

Direito de imagem Centro de Operações do Rio de Janeiro/Divulgação Image caption Até o momento, o corpo de bombeiros confirma dois mortos e três feridos.

Dois prédios desabaram na manhã desta sexta-feira na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, matando ao menos duas pessoas.

A região da Muzema, no bairro do Itanhangá, sofre com alagamentos há anos e foi uma das mais atingidas pelas enchentes de quarta-feira. A comunidade é controlada por milicianos.

Veja o que se sabe até o momento sobre o desabamento, que aconteceu por volta das 6h30 desta sexta:

O corpo de bombeiros confirma dois mortos e três feridos.

Segundo relatos, há 17 pessoas desaparecidas, mas os bombeiros não confirmam o número.

A região é Área de Proteção Ambiental e os dois prédios que desabaram erram irregulares, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Os prédios ainda estavam em obras, mas mesmo assim havia pessoas morando no local.

As obras nos prédios chegaram a ser interditadas em novembro de 2018, junto com outras construções.

Mas, segundo a prefeitura, a fiscalização da região é complicada pelo fato da área ser dominada por milícias. "Os técnicos da fiscalização municipal necessitam de apoio da Polícia Militar para realizar operações no local", diz a nota da prefeitura.

Os prédios tinham quatro e seis andares, segundo relato dos moradores.

Não chovia no momento do desabamento.

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Light e Polícia Militar atuam no local.

Direito de imagem BTN/COR/Divulgação Image caption Vista área da região de muzema

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os hospitais da região foram acionados para receber os feridos.

O prefeito, Marcelo Crivella, acompanha o resgate das vítimas no local.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comentou o incidente em um post no Twitter. "Situação lamentável, que acompanho com atenção. Nossos bombeiros, como sempre, fazendo seu melhor", disse ele.