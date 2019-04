6 mitos sobre o sono que prejudicam a nossa saúde

Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisadores dizem que mitos sobre sono prejudicam nossa saúde e até encurtam nossas vidas

Mitos amplamente aceitos sobre o sono estão prejudicando nossa saúde e nosso humor, além de encurtarem nossas vidas, dizem estudos.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nova York vasculhou a internet para encontrar as recomendações mais comuns para uma boa noite de sono.

Então, em um estudo publicado na revista Sleep Health, eles combinaram as recomendações com as melhores evidências científicas. Os pesquisadores esperam que a queda dos mitos do sono melhore a saúde e o bem-estar físico e mental das pessoas.

Mas e você, é vítima de quantos deles?

Mito 1 – Você pode conviver com menos de cinco horas de sono por dia

Este é um mito que simplesmente não desaparece.

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que pode sobreviver durante a semana com apenas quatro horas de sono por noite.

Trocar horas na cama por um tempo extra no escritório não é incomum em histórias de negócios ou sucesso empresarial.

No entanto, os pesquisadores afirmam que a crença de que menos de cinco horas de olhos fechados era saudável é um dos mitos mais prejudiciais à saúde.

"Nós temos evidências extensas para mostrar que dormir cinco horas ou menos de forma constante aumenta muito o risco de graves consequências à saúde", diz a pesquisadora Rebecca Robbins.

Isso inclui doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames, além de uma menor expectativa de vida.

Em vez disso, ela recomenda que todos devem focar na duração de um sono consistente de sete a oito horas por noite.

Mito 2 – Álcool antes de dormir melhora o sono

A história da bebida relaxante é um mito, afirma a equipe, mesmo que seja um copo de vinho, um gole de uísque ou uma garrafa de cerveja.

"Isso pode ajudá-lo a dormir, mas reduz drasticamente a qualidade do seu descanso naquela noite", garante Robbins.

Isso perturba especialmente o estágio de sono REM (movimento rápido dos olhos, na sigla em inglês), que é importante para a memória e o aprendizado.

Então, sim, você pode até ter dormido com mais facilidade, mas alguns dos benefícios do sono se perderam.

O álcool também é um diurético, então você pode ter que lidar com uma bexiga cheia no meio da noite também.

Mito 3 – Assistir à TV na cama ajuda você a relaxar

Você já pensou "eu preciso relaxar antes de dormir, então vou assistir a um pouco de TV"?

Bem, essa ideia pode ser bem ruim para o seu sono.

Robbins argumenta: "Geralmente, quando estamos assistindo à televisão, ao noticiário noturno, isso é algo que vai causar insônia ou estresse antes de dormir, quando estamos tentando desligar e relaxar."

Outro problema da TV – junto com smartphones e tablets – é que eles produzem luz azul, o que pode atrasar a produção do hormônio do sono, a melatonina.

Mito 4 – Se você está lutando para dormir, fique na cama

Você passou tanto tempo balançando a cabeça tentando contar todas as ovelhas da Nova Zelândia – são cerca de 28 milhões – tentando dormir. Não deu certo. Então, o que você deve fazer depois?

A resposta não é continuar tentando.

"Começamos a associar nossa cama à insônia", disse Robbins.

"Uma pessoa com o sono saudável leva cerca de 15 minutos para adormecer, mas não muito mais do que isso... Certifique-se de sair da cama, mudar o ambiente e fazer algo que seja irracional."

Dica: vá dobrar algumas meias.

Mito 5 – Apertar o botão soneca

Quem nunca apertou o botão "soneca" no celular, pensando que minutos extras na cama fariam toda a diferença?

Mas a equipe de pesquisa diz que, quando o alarme dispara, devemos nos levantar.

Robbins explica: "Perceba que você estará um pouco grogue – todos nós estaremos – mas resista à tentação de soneca."

"Seu corpo vai voltar a dormir, mas será um sono muito leve e de baixa qualidade."

Em vez disso, o conselho é abrir as cortinas e se expor à luz mais brilhante possível.

Mito 6 – O ronco é sempre inofensivo

O ronco pode ser inofensivo mas também pode ser um sinal da apneia do sono.

Isso faz com que as paredes da garganta relaxem e se estreitem durante o sono, e pode parar por instantes a respiração das pessoas.

As pessoas com essa condição têm maior probabilidade de desenvolver pressão alta, batimentos cardíacos irregulares e sofrer um ataque cardíaco ou um derrame.

Um dos sinais de aviso é ronco alto.

Robbins conclui: "O sono é uma das coisas mais importantes que todos podemos fazer nesta noite para melhorar nossa saúde, nosso humor, nosso bem-estar e nossa longevidade".

