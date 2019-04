Direito de imagem Getty Images Image caption O ator galês Anthony Hopkins interpretou Quasimodo em um filme de 1982

A Catedral de Notre-Dame, que sofreu graves danos segunda-feira devido a um incêndio, é sem dúvida um dos edifícios mais emblemáticos de Paris, a capital francesa.

Mas além de ser uma atração turística visitada todos os anos por mais de 13 milhões de pessoas e que abriga relíquias de valor incalculável, ela tem sido objeto de inúmeras lendas e cenário de importantes obras literárias ao longo dos seus mais de oito séculos de história.

Talvez a obra mais conhecida seja a Nossa Senhora de Paris, do escritor francês Victor Hugo, que foi publicada em 1831 e conta a história de Quasimodo, o corcunda que cuida dos sinos da igreja.

Do que se trata a obra?

A obra é ambientada no século 15 em Paris e descreve a vida medieval na capital francesa sob o reinado de Luís XI.

O protagonista da história é Quasimodo, um homem surdo e deformado por uma corcunda nas costas cujo trabalho é tocar o sino da Catedral de Notre Dame.

Ele acaba se apaixonando pela cigana Esmeralda, que se compadece dele após vê-lo ser humilhado e espancado por uma multidão de pessoas.

Quando o arquidiácono da catedral, Claude Frollo, que também é obcecado por Esmeralda, descobre que ela está apaixonada pelo Capitão Febo, apunhala o capitão e a mulher é acusada de ser a autora do ataque.

Quasimodo tenta proteger Esmeralda na catedral, mas ela acaba condenada à forca.

Ressentido e desesperado, Quasimodo atira Frollo de uma das torres da catedral.

Ao final da história, dois esqueletos são encontrados no túmulo de Esmeralda: é o corcunda abraçando a mulher.

O romance de Victor Hugo também inspirou vários filmes, peças de teatro e musicais, entre outras mostras de arte.

Em 1939, o filme O Corcunda de Notre Dame foi lançado - no que é amplamente considerada a melhor adaptação do romance - com o ator inglês Charles Laughton como protagonista. O ator galês Anthony Hopkins também interpretou Quasimodo em um filme de 1982.

Já a Disney levou a história ao cinema em 1996, adaptada como desenho animado.

Existiu um verdadeiro Quasimodo?

Para além da ficção, em 2010, historiadores descobriram referências a um verdadeiro escultor "corcunda" que poder ter inspirado Victor Hugo.

Pesquisadores encontraram nas memórias de Henry Sibson, um escultor britânico do século 19 que trabalhava na catedral, uma menção a um colega de trabalho que era corcunda.

"Fiz uma solicitação nos estudos do governo, onde estavam construindo grandes figuras, e aqui me encontrei com o senhor Trajano, o homem mais digno, paternal e gentil que já existiu. Ele trabalhava para o escultor do governo, cujo nome eu esqueci porque não me relacionei com ele. Tudo o que sei é que ele era corcunda e não gostava de se misturar com os escultores", dizem as memórias de Sibson, que fazem parte do arquivo da Tate Gallery em Londres.

Notre-Dame foi construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité em Paris. É uma das catedrais góticas mais antigas e a terceira maior do mundo nesse estilo, depois das de Colônia (Alemanha) e Milão (Itália).

O incêndio na Catedral

Na segunda-feira, por volta de 18h50 (horário local), a catedral foi atingida por um incêndio cujas causas ainda são desconhecidas.

Jean-Claude Gallet, comandante dos bombeiros de Paris, afirmou à imprensa que, graças ao trabalho da corporação, a estrutura principal do monumento gótico de 850 anos, incluindo as duas torres, está "a salvo e preservada em sua totalidade".

No entanto, sabe-se que a agulha principal e a cúpula colapsaram.

O prédio estava sendo restaurado desde o ano passado, quando a Igreja Católica da França fez um apelo por financiamento para salvar a estrutura, que estava com diversos problemas. Suspeita-se de que o fogo esteja relacionado ao trabalho de restauração.

