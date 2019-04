Em votação online, planeta descoberto em 2007 vai finalmente ganhar nome

Direito de imagem Help Name 2007 OR10 Image caption À espera de ser batizado, o planeta anão descoberto em 2007 tem sido identificado como (225088) 2007 OR10

Astrônomos querem ajuda para decidir o nome de um dos menores planetas do Sistema Solar, descoberto em 2007.

Até agora, o planeta anão, que orbita o Sol para além de Netuno, vinha sendo identificado como (225088) 2007 OR10.

Há três opções de nomes para nomear o planeta: Gonggong, Holle e Vili. Os três nomes são de divindades, explicam os cientistas.

Gonggong é um deus chinês da água, representado com uma imagem que tem cabelos vermelhos e rabo de serpente. Ele é conhecido por criar o caos, provocar enchentes e por inclinar a Terra.

Holle é uma divindade europeia escandinava, ligada à fertilidade e ao renascimento. Ela tem a imagem associada ao inverno e é conhecida por olhar pelas crianças nos meses mais frios. Vili, por sua vez, é uma divindade nórdica que derrotou o gigante do gelo Ymir e usou o corpo para criar o universo.

Para escolher os nomes, os cientistas selecionaram divindades que tenham alguma relação com a cor vermelha. Esperaram 12 anos para nomear o planeta na tentativa de entendê-lo melhor.

O (225088) 2007 OR10 orbita no Cinturão de Kuiper e estima-se que tenha um diâmetro de 1.247 km. As dimensões do planeta equivalem a cerca da metade do tamanho de Plutão, outro planeta anão.

Direito de imagem Reprodução/Site de votação Image caption A votação termina no dia 10 de maio e os nomes podem ser escolhidos no site '2007or10.name'

Enquete online

Segundo o site da Nasa, a agência espacial americana, "planetas anões tendem a ser corpos misteriosos". Eles estão longe da Terra e são pequenos e frios. Isso os torna difíceis de observar, mesmo com grandes telescópios.

Portanto, diz a Nasa, não é de admirar que os astrônomos tenham descoberto a maioria deles na última década.

O 2007 OR10 foi descoberto em 2007 pelos astrônomos Meg Schwamb, Mike Brown e David Rabinowitz durante uma pesquisa em que se procurava corpos distantes do Sistema Solar usando o telescópio Samuel Oschin no Observatório Palomar, na Califórnia (EUA).

Cientistas dizem que o 2007 OR10 é bastante escuro e gira mais lentamente que qualquer outro corpo orbitando nosso Sol, levando cerca de 45 horas para completar seu giro diário. Ele é integrante de um clube exclusivo de nove planetas anões. Desses corpos, apenas Plutão e Eris são maiores que o planeta ainda sem nome.

A votação termina no dia 10 de maio e é possível escolher o nome aqui. É possível votar mais de uma vez e os mais indecisos podem escolher mais de um nome.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!