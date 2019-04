Por que tantos homens incompetentes se tornam líderes, segundo este psicólogo

Direito de imagem Getty Images Image caption Psicólogo diz que não nos importamos com a competência dos líderes como deveríamos

"Quando tratamos de líderes, não nos importamos com a competência deles tanto quanto deveríamos - tanto na política quanto nos negócios", diz Tomas Chamorro-Premuzic, psicólogo e autor do livro "Why So Many Incompetent Men Become Leaders" ("Por Que Tantos Homens Incompetentes se Tornam Líderes", em tradução livre).

E em seu livro, ele argumenta que esta pode ser uma das razões pelas quais é difícil para as mulheres chegarem a posições de liderança: como sociedade, amamos a incompetência dos homens ao ponto de recompensá-los por isso.

Por que a incompetência vence?

Ao escolher um líder na política ou nos negócios, nos deparamos com uma responsabilidade considerável - mas, incompreensivelmente, selecionamos essas pessoas sem "testar ou verificar se nossas escolhas são boas para nós, para nossa organização ou até mesmo para o país que vão comandar", diz Tomas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em seu livro, psicólogo diz que, como sociedade, amamos a incompetência dos homens ao ponto de recompensá-los por isso

Tomamos decisões, diz Tomas, mas "não temos dados para saber realmente se esses líderes estão tendo um bom desempenho ou não. Como consequência, absorvemos muito mais seu estilo e o que eles parecem trazer ao debate, em vez de sua habilidade real de liderar."

Antes de tudo, "nos concentramos demais na confiança e muito pouco na competência", diz Tomas - muitas vezes tomamos nossas decisões com base em uma interação de curto prazo, como uma entrevista de emprego ou um debate televisionado - no caso de políticos.

Em segundo lugar, "nos concentramos muito no carisma e não na humildade".

De acordo com Tomas, nós falamos da boca para fora que prezamos por políticos humildes, mas no fim das contas preferimos líderes que são divertidos, charmosos e carismáticos - mas "como você sabe que eles são bons indivíduos que sabem comandar uma equipe?"

Direito de imagem Getty Images Image caption "Nos concentramos demais na confiança e muito pouco na competência", diz psicólogo sobre como a sociedade escolhe seus líderes

Em terceiro lugar, e talvez o mais preocupante, Tomas diz que adoramos líderes com tendências narcísicas.

"Quando alguém parece muito focado em si mesmo e interessado em fazer avançar em sua própria agenda pessoal - ou é vaidoso e até um tanto iludido - em vez de excluir a pessoa, dizemos: 'uau, esse cara deve ser um grande líder'."

De acordo com dados recolhidos por vários estudos de personalidade - ao longo das décadas e em todo o mundo - as três descrições acima mencionadas são mais comuns entre homens do que mulheres - "isso explica a prevalência de maus líderes e de líderes masculinos", diz Tomas.

O que o psicólogo pode dizer ao analisar as estatísticas é que "na maior parte do tempo, o RH está focado nos mesmos objetivos de curto prazo de outros executivos da empresa, como 'essa pessoa me fará parecer bem' ou 'resolverá esse problema rapidamente', ou mesmo 'não exigirá que a organização mude, eles farão o que eu disser'".

"Em todas as organizações ou empresas, os líderes devem ser avaliados em como terão impacto sobre suas equipes e subordinados - e, ainda, serem avaliados e promovidos com base em como eles administram."

Como esse ciclo pode ser quebrado?

Há três etapas principais em qualquer empresa que todos devem seguir se quiserem eliminar os líderes incompetentes, diz Tomas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Psicólogo sugere três etapas para acabar com líderes incompetentes

1. Se você está contratando ou promovendo, observe cuidadosamente todos os sinais e procure as qualidades dos melhores líderes. As características que você está procurando são:

- Competência

- Habilidades pessoaiss

- Humildade

- Autocrítica

- Integridade

- Curiosidade e habilidades de aprendizagem

2. Precisamos aprender a desconfiar dos nossos instintos. Esqueça sua intuição e procure por dados.

Sempre que possível, procure fatos objetivos e realistas, como resultados de avaliação, dados de testes psicométricos ou evidências de desempenho, baseados na eficácia real da liderança, e não na habilidade de alguém de bancar a política do escritório.

"As organizações estão inundadas de dados", diz Tomas, mas "na maioria das vezes eles não usam e escolhem os candidatos de quem eles sentem que gostam".

Direito de imagem Tomas Chamorro-Premuzic Image caption Tomas Chamorro-Premuzic é um psicólogo organizacional que trabalha principalmente nas áreas de perfil de personalidade, análise de pessoas e desenvolvimento de liderança

3. Enfrente a diversidade de gêneros, e você resolverá um grande problema - mas Tomas critica a discriminação positiva em si: "A maioria dessas intervenções fracassa porque elas se concentram no gênero e não no talento".

Se você quiser encontrar uma solução, desenvolva uma abordagem que não "reduza as exigências para as mulheres que já são competentes, de modo que elas possam se tornar líderes. Em vez disso, eleve o nível para os homens que são incompetentes", diz Tomas.

As mulheres são a solução?

"A solução não são as mulheres. A solução é 'vamos levar a sério a avaliação de talentos'", diz Tomas.

Se uma organização tem talento e potencial como alvo, "não acabará apenas com mais mulheres na liderança, mas mais mulheres do que homens na liderança".

Direito de imagem Getty Images Image caption Com foco na competência e no talento, aumento do número de mulheres em cargos de liderança viria naturalmente, diz Tomas

De acordo com os dados disponíveis, Tomas diz que "as mulheres superam ligeiramente os homens em características como a humildade, receptividade, autocrítica, relacionamento pessoal e, crucialmente, na competência. Na maioria dos países desenvolvidos, as mulheres superam os homens nas universidades, mesmo nos MBAs".

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!