Ossos fortes e melhoras no sono: os benefícios de tomar luz do sol

Direito de imagem Getty Images Image caption Exposição à luz do sol gera diversos benefícios para a saúde e o bem-estar

Um dia bonito de sol é uma fonte de bom humor. Mas há muito mais benefícios na luz do sol.

O ritmo do sono, o combate à insônia, a produção de vitamina e o fortalecimento dos ossos estão relacionados à exposição à luz natural.

Conheça abaixo alguns benefícios de tomar a luz do sol.

1 - A luz controla nosso ritmo circadiano

Nosso corpo é regulado por ciclos de 24 horas que refletem o tempo que a Terra leva para dar a volta no seu próprio eixo.

Isso é conhecido como ritmo circadiano e afeta todo o nosso corpo - desde como dormimos até quando liberamos certos hormônios.

Nosso ritmo circadiano continua independentemente de sinais externos. Cientistas que ficaram em uma caverna sem luz natural ou outro sinal indicativo do passar do tempo descobriram que o ritmo circadiano continuava seguindo um padrão rígido de 24 horas.

Apesar disso, nosso corpo responde muito à luz. É um importante sinal que dá ignição a uma grande variedade de funções biológicas do corpo humano.

Direito de imagem Getty Images Image caption A luz solar dá ignição a uma grande variedade de funções biológicas

2 - A luz nos ajuda a dormir e acordar

O sono está entre as funções biológicas que a luz ajuda a iniciar. Ela permite que nosso cérebro saiba que os sistemas que geram o estado de vigília estão ativos. Da mesma forma, quando começa a anoitecer, nosso corpo começa a liberar melatonina, a substância química que nos ajuda a dormir.

De olho nisso, algumas empresas aéreas estão usando a iluminação da cabine para ajudar a combater o jet lag - luz brilhante para o momento do embarque, luz relaxante durante o jantar e luz que imita o por do sol. Isso facilitaria que os passageiros adormecessem.

Direito de imagem Getty Images Image caption Médicos recomendam evitar telas durante a noite - luz artificial dificulta pegar no sono

3 - A luz pode nos ajudar a combater a insônia

Nós sabemos que o tipo de luz azul emitida pelos nossos computadores, tablets e celulares podem impedir o corpo de liberar os hormônios do sono que são necessários para que nós peguemos no sono.

Novas orientações de autoridades de saúde afirmam que nós devemos passar um período longe das telas antes de ir para a cama. E que os gadgets devem ser deixados fora do quarto.

Matthew Walker, um neurocientista que se dedica a pesquisar o sono, concorda com essa recomendação. E diz que "a luz do dia é fundamental para regular os padrões diários de sono".

Se você tem um estilo noturno e sente dificuldade de pegar no sono durante a noite, pode descobrir que uma hora de exposição ao sol da manhã dará um impulso ao seu cérebro e ao seu corpo na hora certa. Consequentemente, o ajudará a se sentir sonolento quando for dormir.

Direito de imagem Getty Images Image caption A luz também aumenta os níveis de serotonina, o que nos faz sentir mais felizes

4 - A luz afeta seu humor

Uma dose diária de luz do dia não é importante apenas para os padrões de sono. A luz também funciona como um gatilho para mudanças no cérebro, que nos fazem sentir mais felizes.

Quando o corpo reconhece a luz solar, que chega ao cérebro por meio do nervo óptico, aumentam os níveis de serotonina (uma substância química que gera bem-estar).

Por outro lado, quem está exposto a pouca luz do sol - como pessoas que trabalham durante a noite - podem ter dificuldade com depressão.

Em regiões mais distantes do Equador, onde as durações do dia e da noite variam de acordo com as estações, há uma condição mental relacionada com dias mais curtos: Desordem Afetiva Sazonal (SAD, na sigla em inglês).

Pessoas com SAD desenvolvem sintomas depressivos quando os dias encurtam, mas melhoram em estações com mais luz.

A hipótese corrente é que a SAD é gerada pela dessincronização do nosso ritmo circadiano - causada justamente pela redução na quantidade de luz do sol.

Para quem tem SAD, existem lâmpadas especiais que imitam a luz do dia. Meia hora de exposição todas as manhã podem ajudar a mudar o ritmo circadiano e melhorar o humor.

5 - Luz do sol mantém seus ossos fortes

Nós precisamos de vitamina D para que nossos corpos absorvam cálcio e fosfato dos alimentos - ambos minerais são cruciais para ossos, dentes e músculos. Já uma deficiência de vitamina D pode produzir ossos fracos e deformações no esqueleto.

Por sorte, podemos obter do sol quase toda a vitamina D de que precisamos - é por isso que também é chamada de "vitamina do sol". Nosso corpo produz vitamina D quando a luz solar atinge nossa pele.

Por outro lado, muito sol pode ser perigoso - por isso, use protetor solar e evite a luz solar nas horas mais quentes do dia.

