ALERTA DE SPOILER! Este texto contém detalhes de filmes da Marvel, incluindo lançamentos recentes.

Direito de imagem Disney

O mais recente capítulo da franquia bilionária 'Vingadores', da Marvel, chega aos cinemas à meia-noite desta quarta (24) com a perspectiva de ser o maior lançamento do ano. Centenas de salas pelo país já estão com ingressos esgotados para a pré-estreia.

O longa de super-heróis é a 22ª parte do chamado Universo Cinematográfico Marvel, que começou em 2008 com Homem de Ferro.

Na estreia nesta semana, os heróis que sobreviveram ao massacre do longa anterior tentam, enfim, derrotar o vilão Thanos.

Se você pretende ir (ou ser levado) ao cinema para assistir a Vingadores: Ultimato, mas se sente perdido com tantos filmes, personagens e fantasias, veja aqui abaixo tudo que você (de fato) precisa saber.

O que é o Universo Cinematográfico Marvel?

O Universo Cinematográfico Marvel (ou MCU, na sigla em inglês) é um contexto compartilhado pelos 22 filmes com personagens de quadrinhos produzidos pela empresa, que pertence à Disney.

Cada um conta sua própria história distinta, mas também se conecta com outros filmes no MCU a fim de construir uma narrativa mais abrangente. É uma técnica que o pioneiro da Marvel Comics, Stan Lee, também usou em seus quadrinhos.

O MCU é a franquia de filmes de maior sucesso de todos os tempos, faturando até agora mais de US$ 18,6 bilhões (cerca de R$ 73,3 bilhões).

Em qual ordem devo assistir aos filmes?

Sugerimos que você os assista em ordem cronológica das histórias, em vez da ordem em que os filmes foram lançados.

No livro Marvel Studios: The First 10 Years, a Marvel lançou um cronograma oficial de seu universo cinematográfico para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

A BBC adicionou os filmes lançados após o lançamento do livro no infográfico abaixo - pelo ano em que se passam as histórias, não os dos lançamentos dos filmes.

Uma ressalva geek ao infográfico acima. Tecnicamente, os principais acontecimentos de Homem-Formiga e a Vespa acontecem antes de Vingadores: Guerra Infinita, mas nós sugerimos que você assista ao filme depois para apreciar as cenas dos pós-créditos, que acontecem mais tarde.

Por que a Marvel começou com esses personagens?

Em 2007, a Marvel estava se recuperando da falência e vendeu os direitos de filmagem de alguns dos personagens mais populares da empresa, como os X-Men (para a Fox) e o Homem-Aranha (para a Sony).

A Marvel ainda possuía direitos sobre os super-heróis que formam a equipe principal dos Vingadores - Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitão América. Então, usaram os primeiros filmes da franquia para apresentá-los até reunir todos no filme Os Vingadores (2012).

Os cruzamentos foram planejados desde o início. Homem de Ferro, o primeiro filme desse universo, incluiu uma cena pós-créditos em que o super-espião Nick Fury (Samuel L. Jackson) menciona o grupo Vingadores pela primeira vez.

Eu não quero (ou não consigo) ver todos esses filmes! Dá para pular algum?

Direito de imagem Disney Image caption Thanos, vilão dos filmes mais recentes de Vingadores

Vingadores: Ultimato é o final da série de 22 filmes.

Mas não se preocupe, você não precisa assistir a todos para estar totalmente preparado para essa estreia.

Aqui há pelo menos 10 dos 22 filmes que podem ser pulados sem prejudicar o entendimento básico de Ultimato.

O Incrível Hulk (2008) - você vai entender tudo que precisa saber sobre os principais personagens no longa Os Vingadores (2012)

- você vai entender tudo que precisa saber sobre os principais personagens no longa (2012) Thor (2011) - idem

- idem Thor: O Mundo Sombrio (2013) - você não precisa assisti-lo para entender o cerne de Vingadores: Era de Ultron (2015)

- você não precisa assisti-lo para entender o cerne de (2015) Homem de Ferro 2 (2010) - Fãs de Scarlett Johansson podem não querer dispensá-lo, já que marca a entrada de sua personagem no universo Marvel

- Fãs de Scarlett Johansson podem não querer dispensá-lo, já que marca a entrada de sua personagem no universo Marvel Homem de Ferro 3 (2013) - Sempre vale a pena ver Robert Downey Jr. como o personagem-título, mas deixar de assistir a esse filme não o deixará perdido

- Sempre vale a pena ver Robert Downey Jr. como o personagem-título, mas deixar de assistir a esse filme não o deixará perdido Homem-Formiga (2015) - Scott Lang e seus superpoderes são apresentados novamente em Capitão América: Guerra Civil (2016)

- Scott Lang e seus superpoderes são apresentados novamente em (2016) Doutor Estranho (2016) - Tudo que você precisa saber é que esse filme apresenta a Joia do Tempo, uma das seis Joias do Infinito que dão força ao vilão do longa, Thanos

- Tudo que você precisa saber é que esse filme apresenta a Joia do Tempo, uma das seis Joias do Infinito que dão força ao vilão do longa, Thanos Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) - Há um desenvolvimento interessante dos personagens, mas não há informações relevantes para a batalha final

- Há um desenvolvimento interessante dos personagens, mas não há informações relevantes para a batalha final Pantera Negra - Hesitamos em sugerir que você dispense (se for preciso) esse longa vencedor de três Oscar e um dos melhores do universo Marvel, mas além de apresentar o reino de Wakanda, as informações mais relevantes sobre personagens aparecem em Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita

- Hesitamos em sugerir que você dispense (se for preciso) esse longa vencedor de três Oscar e um dos melhores do universo Marvel, mas além de apresentar o reino de Wakanda, as informações mais relevantes sobre personagens aparecem em e Capitã Marvel - Novamente: se você precisar de pular esse por falta de tempo, tudo que você precisa saber aqui é que Carol Danvers (Brie Larson) obtém seus poderes da Joia do Espaço (conhecida como Tesseract) e ela será importante na batalha em Vingadores: Ultimato. Mostra também como Nick Fury perde seu olho.

Por que 'Vingadores: Ultimato'?

Os planos da Marvel para seus filmes são estruturados em fases, com cada uma terminando com um filme de reunião dos Vingadores.

Os Vingadores encerrou o fim da Fase Um, e Vingadores: Era de Ultron, a Fase Dois.

Vingadores: Ultimato não só dá um fim à Fase Três como também encerra a série de 22 filmes que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, chama de Saga Infinita.

O novo título para as três primeiras fases desse universo Marvel faz referência à sua história abrangente, que vê a reunião das Joias do Infinito (seis poderosas gemas que concedem grande poder ao seu dono) e a guerra contra o vilão Thanos (Josh Brolin).

Em Ultimato, os Vingadores que sobreviveram tentar resgatar o universo depois que Thanos pegou todas as Joias do Infinito e varreu metade de todas as coisas vivas com um estalo de seus dedos em Vingadores: Guerra Infinita no ano passado.

Todas as apostas se voltam para quem vai conseguir sobreviver até a linha de chegada em Ultimato, já que nesse momento se encerram também contratos com algumas das maiores estrelas da Marvel.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Vingadores: Ultimato' pode ser o fim da linha para Chris Evan como Capitão América?

É público que Chris Evans (Steve Rogers / Capitão América), Chris Hemsworth (Thor) e Robert Downey Jr (Tony Stark / Homem de Ferro) chegaram ao fim de seus contratos.

Há especulações em torno também de co-estrelas da Marvel, como Scarlett Johansson (Natasha Romonova / Viúva Negra), Jeremy Renner (Clint Barton / Gavião Arqueiro) e Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) também chegaram ao final de seu período no estúdio.

Embora um filme solo da Viúva Negra esteja em andamento, pode ser uma história que se passe antes dos acontecimentos que se encerram com Ultimato.

Mas uma coisa é certa: aconteça o que acontecer, levará tempo para a história de Ultimato se desenrolar.

É a estreia mais longa do MCU até agora, com três horas e dois minutos de duração. Esse é o mesmo tamanho da primeira parte da trilogia Hobbit,de Peter Jackson, em 2012.

Qual é o futuro do Universo Cinematográfico Marvel?

Direito de imagem Disney Image caption Hulk apareceu como um dos primeiros filmes do Universo Cinematográfico Marvel

Podemos esperar uma grande mudança no universo Marvel ao final de Vingadores: Ultimato.

A Fase Quatro começa com o lançamento de Homem-Aranha: Longe de Casa, em 5 de julho de 2019.

De acordo com a produtora Amy Pascal, o filme "começará alguns minutos depois que Vingadores 4 se encerrar como uma história".

O Homem-Aranha de Tom Holland foi um dos muitos heróis aniquilados no estalar de dedos de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita, mas como ele é protagonista neste filme, podemos esperar que ele esteja vivo e inteiro antes dos créditos de Vingadores: Ultimato.

Novos filmes envolvendo outros personagens supostamente mortos no longa Vingadores: Guerra Infinita também foram confirmados para a Fase Quatro do universo de filmes.

Doutor Estranho, vivido pelo ator Benedict Cumberbatch (de Sherlock), retornará para uma sequência em "algum momento no futuro". Chadwick Boseman também deve se recuperar de sua desintegração a tempo para Pantera Negra 2.

Um terceiro filme dos Guardiões da Galáxia foi confirmado, depois que o diretor James Gunn foi recontratado pela Disney, mas não sabemos quais guardiões voltarão. Há planos também para uma sequência solo da Capitã Marvel, além de outros longas com heróis, como Eternos.

Eu assisti aos 22 filmes da Marvel. O que me resta?

Direito de imagem Getty Images Image caption Clark Gregg revive como agente Coulson em série de TV

Não se preocupe. Há diversas séries de TV situadas no Universo Cinematográfico Marvel que você pode acompanhar.

Séries da Marvel na Netflix - O contrato das duas empresas chegou ao fim, mas você ainda pode desfrutar de Demolidor , Punho de Ferro , Luke Cage , Jessica Jones e Justiceiro . Há uma reunião de alguns deles em Os Defensores . De tons sombrios, as produções não se conectam diretamente aos filmes;

- O contrato das duas empresas chegou ao fim, mas você ainda pode desfrutar de , , , e . Há uma reunião de alguns deles em . De tons sombrios, as produções não se conectam diretamente aos filmes; Agente Carter - Acompanha as aventuras da agente Peggy Carter (Hayley Atwell), que aparece em filmes da empresa;

- Acompanha as aventuras da agente Peggy Carter (Hayley Atwell), que aparece em filmes da empresa; Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Série prova que Os Vingadores não foi o fim para o agente Phil Coulson (Clark Gregg);

- Série prova que Os Vingadores não foi o fim para o agente Phil Coulson (Clark Gregg); Inumanos (Inhumans) - Atração, já cancelada, é centrada numa raça alienígena superpoderosa que chega à Terra;

- Atração, já cancelada, é centrada numa raça alienígena superpoderosa que chega à Terra; Runaways - Baseada em quadrinhos de mesmo nome, série acompanha seis adolescentes que descobrem que seus pais são vilões;

- Baseada em quadrinhos de mesmo nome, série acompanha seis adolescentes que descobrem que seus pais são vilões; Cloak & Dagger - Programa sobre romance entre dois adolescentes superpoderosos que apareceram em quadrinhos do Homem-Aranha.

A Disney também anunciou planos para diversas séries de TV ligadas à Marvel, como uma produção baseada em Loki (irmão de Thor), em sua futura plataforma de streaming (Disney+).

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!