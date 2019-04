Como um 'gêmeo digital' pode otimizar a produção das fábricas

Uma tecnologia conhecida como 'Gêmeo Digital' vem sendo testada em fábricas para aumentar a produtividade, reduzir custos e agilizar o tempo de lançamento de um produto no mercado.

Projetado para se comportar da mesma maneira que seu correspondente no mundo real, o gêmeo digital é abastecido com dados de seu irmão real. Sendo assim, pode simular condições de desempenho e funcionalidade.

Muitas empresas seguem o modelo tradicional de produção. Ou seja, só conseguem checar a qualidade do produto final depois que o processo é finalizado. Com o gêmeo digital, podem ser feitos testes para simular esse resultado. O tempo de produção diminui e o produto pode ser lançado no mercado com mais rapidez.

Um dos exemplos em que o gêmeo digital pode ser empregado é na linha de montagem de uma fábrica. É possível planejar a melhor posição do colaborador em uma linha de produção, por exemplo, ou a melhor maneira de ele segurar um objeto.

A expectativa é que, no futuro, essa tecnologia tenha um papel fundamental no setor industrial.