Fãs de Microsoft Paint existem - e comemoram decisão da empresa de manter programa no Windows

Direito de imagem Pat Hines Image caption Cena de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte', digitalmente reproduzida no Paint pelo artista Pat Hines

Fãs do programa de criação e edição de imagens Microsoft Paint estão comemorando a confirmação de que, por ora, ele vai continuar fazendo parte do sistema operacional Windows.

Em 2017, a Microsoft afirmou que o Paint estaria obsoleto, mas ele sobreviveu.

O assunto voltou aos holofotes nas últimas semanas, quando usuários questionaram se ele seria parte da próxima atualização do Windows 10, que será lançada em maio.

Um desenvolvedor da Microsoft confirmou que o Paint seria incluído - para o alívio de muitos.

A artista digital Miranda Lorikeet, de Sydney, conhecida como "Lazy Bones", disse à BBC News que ficou surpresa ao saber que a incerteza sobre a sobrevivência do programa havia sido voltado.

Ela usa o Paint para o trabalho e é patrocinada pela Microsoft.

"Eu tinha seis ou sete anos quando estava mexendo no computador e acabei descobrindo (a ferramenta)", disse.

"Ela é uma porcaria, não é boa, e eu acho que gosto de usar algo que é verdadeiramente uma 'ferramenta de lixo' para fazer arte."

Direito de imagem @LAZYBONES Image caption Obra feita no Paint pela artista Miranda Lorikeet

'Amo o Paint!'

É possível que a Microsoft altere o Windows 10 para que o Paint seja baixado separadamente, em vez de ser incluído como um aplicativo padrão.

Isso seria lamentável, acrescentou Lorikeet, que elogiou a natureza "acessível" do programa.

Outros fãs manifestaram sua afeição pelo programa nas redes sociais.

"Eu amo o Paint! Ele era tudo que eu tinha quando se tratava de arte digital. Sem o programa, eu nunca teria ficado tão bom quanto sou agora", diz um usuário identificado como Jared Jeronimo, no Twitter.

"Fico feliz que ele continue para que outras pessoas descubram suas habilidades artísticas."

Outro usuário disse que poderia receber o programa de arte mais incrível e mais caro do mundo, mas que ainda assim continuaria usando o Paint

Apesar do seu pacote básico de ferramentas de pintura digital, o Paint atraiu o interesse de artistas desde que foi lançado na primeira versão do Microsoft Windows, em 1985.

O ilustrador Pat Hines, de Massachusetts, que atende pelo nome de "Capitão Redblood", está entre os que aproveitaram o aplicativo para produzir obras de arte impressionantemente detalhadas.

Em 2017, ele lançou um e-book com ilustrações meticulosamente produzidas no Paint.

Entre os fãs do programa, também está Concha Garcia Zaera, uma espanhola de 88 anos que atualiza regularmente sua conta no Instagram com encantadoras obras de arte digitais, todas produzidas no Paint.

