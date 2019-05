Da Vinci pode ter tido paralisia na mão após acidente, afirma novo estudo

Direito de imagem Getty Images Image caption Um novo estudo sugere que Leonardo da Vinci pode ter sofrido uma queda que levou à paralisia de sua mão

O artista, inventor e engenheiro Leonardo da Vinci, que morreu há 500 anos, pode ter sofrido uma paralisia na mão após um acidente, o que teria o impedido de concluir algumas de suas obras, como Mona Lisa, e de pintar anos mais tarde.

A afirmação foi feita por médicos italianos, Davide Lazzeri e Carlo Rossi, que analisaram a representação da mão direita de da Vinci em duas obras de arte. Pelas imagens, eles diagnosticaram paralisia ulnar, ou "mão de garra", e sugeriram que o comprometimento da mão do artista pode ter sido causado por um desmaio.

A revelação foi publicada neste sábado (4), na revista acadêmica da Real Sociedade de Medicina Britânica.

"Isso pode explicar por que ele deixou inúmeras pinturas incompletas, incluindo a Mona Lisa, durante os últimos cinco anos de sua carreira como pintor, enquanto continuou ensinando e desenhando", afirma Davide Lazzeri, autor do estudo e especialista em cirurgia plástica reconstrutiva em Roma.

Direito de imagem Museu e Galeria dell’Accademia de Veneza Image caption Um desenho de Da Vinci que mostra sua mão com a suposta paralisia

'Mão em garra'

No estudo, foram analisadas duas obras de arte mostrando Leonardo da Vinci nos últimos estágios de sua vida. Uma delas é um retrato de da Vinci, desenhado com giz vermelho, atribuído ao artista lombardo Giovanni Ambrogio Figino, do século 16.

De maneira incomum, o desenho mostra o braço direito de Da Vinci em grande parte escondido em dobras de roupa. Sua mão é visível, mas em uma "posição rígida e contraída".

Antes deste novo estudo, havia sido sugerido que a mão de Da Vinci havia se deteriorado devido a um derrame cerebral.

Porém, segundo o médico Davide Lazzeri, não há relatos de que Da Vinci tenha apresentado qualquer declínio cognitivo ou outro comprometimento motor, que poderiam decorrer de um derrame.

"Não há informação sobre uma eventual paralisia facial que frequentemente ocorre após um acidente vascular", realçam os autores do texto.

"Em vez de retratar a típica mão cerrada vista na espasticidade muscular pós-AVC, o quadro (de Figino) sugere um diagnóstico alternativo, como paralisia ulnar, comumente conhecida como 'mão em garra'", acrescentou Lazzeri.

Direito de imagem Reuters Image caption A paralisia na mão pode justificar o fato de da Vinci não ter terminado pinturas como a 'Mona Lisa', uma das obras mais famosas e misterioras do mundo

O nervo ulnar vai do ombro até o dedo mindinho e gerencia quase todos os músculos intrínsecos da mão que permitem movimentos motores sutis, de modo que uma queda poderia ter causado um trauma no braço do artista, levando à paralisia ou à fraqueza do nervo.

Os pesquisadores também analisaram uma gravura de um homem tocando uma lira da braccio, um instrumento de corda da Renascença - recentemente identificado como Leonardo Da Vinci.

Além disso, foi obtida uma evidência adicional no diário de Antonio de Beatis, assistente do cardeal italiano Luigi d'Aragona, que visitou a casa de Da Vinci em 1517.

Beatis anotou que já não se poderia esperar "bom trabalho dele (Da Vinci), uma vez que uma certa paralisia limitou a sua mão direita". Entretanto, continuou de Beatis, apesar de não poder pintar "com a doçura que lhe era peculiar, ainda pode desenhar e instruir outras pessoas".