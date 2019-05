Direito de imagem Getty Images Image caption Aplicativos permitem envio de mensagens a pessoas que não estejam na lista de contatos

É comum que, para mandarmos uma mensagem de WhatsApp a alguém fora de nossa lista de contatos, acabemos adicionando essa pessoa em nossa agenda telefônica.

Só que isso retarda o processo, e há ocasiões em que se trata de um mero contato esporádico - que não necessariamente queremos permanentemente em nossa agenda.

É bom saber, então, que há formas de enviar mensagens de WhatsApp sem precisar adicionar o contato. A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, ensina como:

Pelo WhatsApp web

A versão web do WhatsApp (https://web.whatsapp.com/) é usada por quem prefere digitar as mensagens no computador, em vez de no celular. É preciso entrar na página e conectá-la com seu celular usando a leitura de código de barras.

Para mandar mensagens a números que não estão entre os seus contatos, basta digitar este endereço no seu navegador e substituir os X pelo número telefônico com quem você quer se comunicar, incluindo o código do país (sem o símbolo +):

https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX

Feito isso, você receberá uma solicitação com o número e a legenda: "enviar mensagem". Basta clicar para que se abra um novo chat com esse número.

Instalando apps

Via celular, a saída é instalar um aplicativo - que também terá utilidade em outras ocasiões.

Um dos apps disponíveis é WhatsDirect, que permite mandar mensagens a contatos não listados, além de vídeos, fotos e áudio. O app está disponível no Google Play.

Outra opção é o Easy Message, disponível na Apple Store e com funcionalidades semelhantes.

