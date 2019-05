Direito de imagem Game Of Thrones/Instagram Image caption Por alguns segundos, um copo de café aparece na frente de um dos personagens da série

AVISO: ESSE TEXTO CONTÉM SPOILERS.

Parece que para conquistar os Sete Reinos, Daenerys Targaryen, personagem interpretada por Emilia Clarke na série de TV Game of Thrones, precisa de energia extra.

No episódio mais recente da trama, que foi ao ar na noite de domingo, um copo descartável de café aparece em uma das cenas, o que foi motivo de piada nas redes sociais.

No início do capítulo Os Últimos Starks, Tormund abraça Jon Snow e dá exemplos de por que ele é um grande líder durante um banquete de comemoração no castelo de Winterfell - enquanto isso, ao fundo, você pode observar um copo de café em cima da mesa.

Durante um breve instante, o copo fica na frente de Daenerys.

Com sua tampa branca, o recipiente contrasta com o resto dos objetos decorativos usados para ambientar a série da HBO em um cenário medieval.

Os espectadores começaram a especular nas redes sociais se o copo de café era da rede de cafeteria americana Starbucks.

"Meu programa favorito no mundo esqueceu um copo de café do Starbucks na mesa enquanto filmava", escreveu um usuário.

O Starbucks levou a questão com bom humor:

"Para ser honesto, estamos surpresos que ela não tenha pedido um Dragon Drink (nome de uma bebida, que pode ser traduzida como "drink do dragão", lançada recentemente para o cardápio de verão da rede)", tuitou.

A HBO, por sua vez, respondeu ao erro com uma piada em sua conta no Twitter:

"Notícias de Winterfell. O café com leite que aparece no episódio foi um engano. Daenerys tinha pedido um chá de ervas", escreveu a emissora americana.

A breve aparição deste "intruso" na cena não passou impune pelos fãs da série, que começaram a publicar memes sobre o copo de café.

"Descobri onde ela conseguiu o copo do Starbucks", brincou um espectador.

"Uma nova loja do Starbucks em Westeros", publicou outro.

A série, baseada nos livros de George R.R. Martin, está batendo recordes de audiência.

Na estreia da última temporada, o programa rendeu à HBO a melhor noite de todos os tempos para serviços de streaming, o que foi batido logo em seguida pelo terceiro episódio.

Na sétima temporada, exibida em 2017, cerca de 31 milhões de pessoas assistiram a cada episódio. Estima-se ainda que tenha sido pirateada 1 bilhão de vezes. Além de ter tido 6,9 milhões de menções em redes sociais, segundo dados da revista Fortune e das empresas de monitoramento Brandwatch e Muso.

