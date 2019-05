Copo da Starbucks em 'Game of Thrones' e outros 5 objetos fora de lugar no cinema e na TV

Direito de imagem Getty Images Image caption A rede americana de cafeterias fez uma 'aparição especial' no último episódio de Game of Thrones

Uma sequência de episódios supostamente frustrantes não foi o único assunto dos fãs da série Game of Thrones nas redes sociais nos últimos dias.

No episódio que foi ao ar no último dia 5 de maio na HBO, The Last of the Starks, um copo da Starbucks apareceu em plena Winterfell.

O canal de TV a cabo abordou com bom humor o erro e chegou a fazer piada na internet - a rede de cafeterias, por sua vez, ganhou seus minutos gratuitos de posicionamento de produtos ("product placement", no jargão do marketing) em uma das séries de TV mais vistas no momento.

A gafe está longe de ser a primeira - e a última. A seguir, cinco outros objetos fora de lugar no cinema e na televisão.

Direito de imagem Getty Images Image caption Fãs do filme Marie Antoinette ainda se perguntam se a aparição do tênis na trama que retrata a vida da esposa do rei Luis 16 foi ou não intencional

Tênis All Star em plena França pré-revolucionária

O filme Marie Antoinette, da cineasta Sofia Coppola, é um retrato da polêmica esposa do rei Luis 16, cuja vida de luxo e excesso acabou na guilhotina em 1793.

O tema é histórico, mas a trilha sonora é dominada por músicas que definitivamente não eram contemporâneas dos eventos retratados no Palácio de Versalhes: de bandas de new wave e de pós-punk como New Order e Gang Four e rock do século 21 como o da banda The Strokes.

A cereja do bolo dos lampejos de modernidade na França pré-revolucionária foi a imagem de um par de tênis All Star na cena em que Maria Antonieta, interpretada por Kirsten Dunst, sai às compras.

Muita gente chegou a cogitar que a diretora tivesse deixado os sapatos intencionalmente na cena - o que ela nunca confirmou.

Pule Twitter post de @DanaMarie_ND If HBO tries to pretend the Starbucks cup is a metaphor or something (a la Marie Antoinette’s converse) I’m gonna lose my mind pic.twitter.com/JHTWbep2iF — Dana Marie (@DanaMarie_ND) 6 de maio de 2019

Coração Valente motorizado?

O épico lançado em 1995 e estrelado por Mel Gibson, que contava a história do lendário guerreiro escocês William Wallace, ganhou 5 Oscars, incluindo os de melhor filme e melhor ator.

Mas Gibson não recebeu só elogios - ele foi bastante criticado na época por uma série de imprecisões históricas no filme, presentes especialmente no roteiro.

No set de filmagem, o erro que mais chamou atenção foi um carro que pode ser visto em uma das cenas de batalha, em uma fração de segundo, ao fundo.

Direito de imagem Getty Images Image caption Mel Gibson ganhou mais de um Oscar por Coração Valente - mas isso não o livrou das críticas sobre as imprecisões históricas no filme sobre o guerreiro escocês William Wallace

Matthew McConaughey viaja no tempo

O filme Clube de Compras Dallas rendeu a Matthew McConaughey o Oscar de melhor ator.

Poucas pessoas sabem, mas seu personagem no filme, sobre pacientes com HIV que contrabandeiam medicamentos não autorizados nos EUA para o Texas em 1985, também viajava no tempo.

Pelo menos é isso que uma das cenas dá a entender ao espectador: em um dos takes, McConaughey está sentado em frente a poster de um Lamborghini Aventador, modelo de carro esportivo lançado apenas em 2011.

Direito de imagem Getty Images Image caption O Lamborghini que aparece em Clube de Compras Dallas só foi lançado 26 anos depois do período que o filme retrata

Um carruagem movida a gás no Coliseu

O filme O Gladiador, estrelado por Russell Crowe, tem uma cena de batalha de tirar o fôlego no Coliseu com direito a carruagens em alta velocidade.

A equipe de filmagem não percebeu, mas um cilindro de gás em um dos veículos usados acabou aparecendo na cena - foi ele que ajudou a carruagem a tombar durante a ação.

Pirata com chapéu de caubói

A franquia Piratas do Caribe é uma das favoritas dos cinéfilos em busca de imprecisões históricas ou erros de continuidade.

Um das pérolas encontradas pelos fãs de cinema foi um "pirata caubói" à bordo do navio.

O "caubói solitário" usa camiseta, óculos de sol e um chapéu e pode ser visto por um breve instante atrás do capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp em A Maldição do Pérola Negra.