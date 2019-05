Funcionária de bar é processada por servir álcool a atirador que matou 8

Direito de imagem Plano Police Department Image caption Lindsey Glass é acusada de servir bebida ao suspeito quando ele dava sinais de que estava embriagado e apresentava comportamento perigoso

Uma funcionária de um bar foi indiciada por negligência criminosa, no Estado do Texas, nos EUA, por ter servido bebida alcoólica a um homem na noite em que ele matou a ex-mulher e outras sete pessoas em 2017.

Lindsey Glass foi presa no mês passado na cidade de Plano, acusada de violar uma lei estadual que impede a venda de álcool a "uma pessoa embriagada ou insana".

As autoridades alegam que Glass deveria ter parado de servir Spencer Hight, uma vez que ele parecia estar bêbado e armado.

Se for condenada, ela pode pegar um ano de prisão, pagar multa de US$ 500 ou receber ambas as penas.

O que aconteceu?

Hight atirou na ex-mulher, Meredith, e em sete amigos que estavam em sua antiga casa em Plano, no dia 10 de setembro de 2017, enquanto o grupo assistia a um jogo de futebol americano. Ele foi morto na sequência durante uma troca de tiros com policiais que chegaram para atender a ocorrência.

As outras vítimas foram identificadas como: Myah Sade Bass, de 28 anos; Antony Michael Cross, de 33 anos; Olivia Nicole Deffner, de 24 anos; James Richard Dunlop, de 29 anos; Caleb Seth Edwards, de 25 anos; Darryl William Hawkins, de 22 anos, e Rion Christopher Morgan, de 31 anos.

Uma autópsia mostrou que o nível de álcool no sangue de Hight estava quatro vezes acima do limite legal. Segundo a polícia, ele estava bebendo no Local Public House, bar onde Glass trabalhava, antes de cometer o crime.

Por isso, vários familiares das vítimas entraram com uma ação contra Glass e o bar por suposta negligência no ano passado.

Scott Palmer, advogado de Glass, contou que sua cliente ligou para 911 (número de emergência nos EUA) quando Hight foi embora do bar, e inicialmente sua atitude foi elogiada pela polícia.

"Ela não apenas conhecia Spencer, como também era amiga de Meredith e deveria estar na festa naquela noite", informou ele em comunicado, segundo informou a rede CBS 19.

"É uma vergonha para o Departamento de Polícia de Plano ir atrás da pessoa que foi vital na tentativa de impedir os terríveis acontecimentos daquela noite", acrescentou.

Spencer Hight matou oito pessoas em Plano, no Texas, antes de ser baleado pela polícia

O que diz a lei?

O Código de Bebidas Alcoólicas do Texas afirma que uma pessoa é negligente criminalmente se vender "bebida alcoólica a um bêbado habitual ou a uma pessoa intoxicada ou insana".

Um relatório formal da Comissão de Bebidas Alcoólicas do Texas (TABC) afirma que as imagens das câmeras de segurança mostram Hight aparentemente extremamente embriagado, "cambaleando" e "esbarrando nas mesas e andando torto", segundo a CBS News.

Glass teria enviado uma mensagem de texto para um colega que trabalhava no bar, Timothy Banks, enquanto servia Hight, dizendo: "Spencer está com uma faca grande no bar, fica girando (a faca), acabou de pedir a conta e disse que precisava fazer um trabalho sujo... Loucooooooo".

A funcionária - que foi treinada para identificar sinais de embriaguez - também contou a Banks que Hight estava "bêbado e agindo de forma estranha" e havia "tirado uma pistola do bolso da frente e colocado em cima da mesa".

É contra a lei do Texas levar arma de fogo para um bar.

O relatório concluiu que Glass havia violado o código estadual de venda de bebidas alcoólicas. De acordo com a rede NBC DFW, o bar também perdeu a licença para vender álcool em julho do ano passado devido ao relatório.

Segundo a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, pelo menos 30 Estados americanos têm algum tipo de lei de responsabilidade para estabelecimentos que servem álcool.

