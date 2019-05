Netflix: 8 problemas comuns do serviço de streaming e como solucioná-los

Direito de imagem Getty Images Image caption Milhões de pessoas assistem a filmes e séries no Netflix

A Netflix é o serviço de streaming mais utilizado do mundo. Pelo mundo, cerca de 139 milhões de assinantes acompanham filmes e séries da plataforma.

Mas, às vezes, podem surgir problemas na transmissão. Veja a seguir quais são os mais comuns e como solucioná-los.

1 - O conteúdo demora para carregar

Agora que o conteúdo HD (alta definição) e 4K se tornou mais frequente na Netflix, é possível que alguns usuários enfrentem problemas, já que o carregamento dos dados pode demorar mais.

Se a sua conexão à internet não é suficiente para ver a Netflix com essa qualidade, você pode configurar sua conta e colocar o uso de dados no modo automático, para que o conteúdo seja exibido na maior qualidade possível em função da velocidade da sua rede (móvel ou wi-fi, por exemplo).

2 - Falha para baixar filmes e séries

Assegure-se que o app da Netflix e seus dispositivos estejam atualizados. Veja abaixo as versões necessárias para cada dispositivo:

- iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 9.0 ou versões posteriores;

- telefone ou tablet Android com versão 4.4.2 ou versões posteriores;

- tablet Amazon Fire com o sistema Fire OS 4.0 ou versões posteriores;

- tablet ou computador com Windows 10 1607 ou versão posterior.

3 - Títulos que não aparecem no menu de busca

Caso você esteja viajando para o exterior, é possível que os títulos disponíveis sejam diferentes. Isso ocorre porque a Netflix relaciona o acesso à programação de acordo com o país ao qual a conta está vinculada.

Para se conectar a sua conta na Netflix estando em outro país, você pode usar um VPN ou rede privada virtual.

Ao fazer uma busca, tenha em conta que:

- se você procura um filme ou série que não estejam disponíveis, a Netflix vai surgerir títulos similares;

- se você fizer uma busca muito ampla, a Netflix vai sugerir pessoas, gêneros ou diretores relacionados;

- às vezes, a busca da Netflix mostra uma série ou filme, mas sem o botão de reprodução. Isso ocorre porque o título ainda não está disponível.

4 - Dificuldade de iniciar sessão no Netflix

Segundo a Netflix, se você não conseguiu iniciar uma sessão com sua conta na plataforma, é possível que isso se deva a uma tentativa malsucedida de login anterior ou a informações de uma conta inativa que estão salvas no seu aparelho.

Na página de ajuda da Netflix, você pode ver o passo a passo para resolver o problema.

5 - Tela preta, com ou sem som

Caso você não esteja vendo nenhuma imagem, só uma tela preta sem som algum, você pode voltar para a página anterior e tentar iniciar a reprodução novamente. Outra opção é limpar o cachê e cookies da Netflix.

Se você estiver rodando a plataforma no navegador Google Chrome, você também pode tentar desativar possíveis extensões. Ou, se o problema for no iPhone ou iPad, a Netflix recomenda que você reinstale o app ou reinicie o dispositivo.

No site de ajuda da plataforma, você pode ver todas as recomendações do Netflix a esse respeito.

Já se a tela preta for acompanhada de som, você pode conferir as recomendações no mesmo portal.

6 - Erros 1011 e 1012

Esses erros ocorrem em versões do app da Netflix para celulares iOS ou Android. Costumam ser resolvidos com a limpeza do cachê ou reiniciando o app do serviço.

7 - Erro 1016

O código de erro 1016 no iPhone, iPad ou iPod touch, pode indicar um problema de conexão com a internet, segundo a Netflix.

Isso pode ser devido à interrupção da conexão sem fio ou a um problema de DNS. O que você deve fazer é reestabelecer a conexão sem fio, reiniciar o dispositivo, conectá-lo a outra rede ou reiniciá-la.

8 - Erro 12001

Esse erro, que afeta usuários do Android, pode indicar que é preciso atualizar parte da informação armazenada no seu dispositivo. A recomendação da Netflix para resolver o problema é: reiniciar o telefone ou tablet, apagar os dados do app do serviço de streaming ou tentar outra conexão à internet.

