A final de uma prova de atletismo disputada por estudantes universitários nos Estados Unidos teve um momento inusitado.

Para conquistar a medalha de ouro nos 400 m com barreiras, Infinite Tucker deu um "mergulho" no melhor estilo Super-Homem.

Após a competição, realizada no Dia das Mães, o aluno da Universidade A&M, do Texas, explicou o que o levou ao "mergulho": 'Vi minha mãe na chegada. Pulei para abraçá-la'.