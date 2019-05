Em Serra Leoa, houve um aumento no número de mulheres se prostituindo por causa do surto de ebola.

Muitas delas perderam os pais e precisaram se virar nas ruas.

Para ter o que comer e ganhar o equivalente a US$ 0,50 (R$ 2) por programa, essas mulheres fazem sexo com até 8 clientes por noite e enfrentam perigos como o do espancamento.

Veja no vídeo a história de algumas delas.

