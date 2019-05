Os indígenas que acusam a Nike de pirataria e causaram cancelamento de lançamento de tênis

Direito de imagem Getty Images Image caption Mulheres Guna vestem roupas feitas com o tradicional bordado mola, considerado patrimônio do povo panamenho

A Nike teve que cancelar a comercialização de uma nova versão de seu clássico modelo de tênis Air Force 1 por conta de um desentendimento com um povo indígena.

A multinacional norte-americana de roupas esportivas havia criado uma edição limitada do calçado que era descrita como sendo uma homenagem à ilha de Porto Rico. A ideia era que o lançamento acontecesse no dia 6 de junho, mas ele foi cancelado.

"Pedimos desculpas para a representação incorreta da origem do desenho do Nike Air Force 1 Porto Rico 2019. Como resultado, este produto não estará mais disponível", disse a companhia em um comunicado.

Mas o que aconteceu?

Acusação de pirataria

Uma tradicional etnia indígena, a Guna, que vive principalmente em ilhas do Caribe na região do Panamá e da Colômbia, denunciou a multinacional por usar no calçado um icônico desenho têxtil chamado "mola". A mola é um bordado feito à mão em que se usam linhas e agulhas finíssimas para bordar telas coloridas com desenhos geométricos e de animais.

Os Guna alegam que a Nike usou os desenhos sem o consentimento deles ou uma consulta prévia.

Pule Twitter post de @voltagemty A Festive Mural Appears On The Nike Air Force 1 Low For Puerto Rico pic.twitter.com/5qyh5ydYRe — V O L T A G E™ (@voltagemty) 15 de maio de 2019

Em um comunicado, a comunidade Guna disse que a ação da Nike era "pirataria", porque a arte têxtil mola é protegida por uma lei nacional e considerada um patrimônio do povo panamenho. A arte é considerada propriedade intelectual dos Guna.

Os Guna são um dos sete grupos indígenas do Panamá - que juntos representam quase 15% de uma população de quatro milhões. Eles são conhecidos em geral por causa da mola, que é um de seus principais meios de subsistência.

A mola é usada em peças de vestimenta, quadros e objetos de decoração.

Aresio Valiente, advogado que representa a comunidade, disse em entrevista coletiva na terça-feira que a retirada do modelo não é suficiente e que eles buscam compensação.

"Já houve um dano porque foi utilizado nosso desenho, que faz parte da espiritualidade do povo Guna. Portanto, a empresa [Nike] tem que indenizar, porque foi uma cópia ilegal de nossos desenhos", disse Valiente à AFP.

Direito de imagem Getty Images Image caption Os representantes da comunidade Guna disseram que vão atrás de uma compensação financeira

Belisario López, um líder tradicional da comunidade, disse em um comunicado que não se opõe à venda da mola, mas que incomoda que isso tenha sido feito sem consultá-los.

Vamos procurar o caminho possível para que a empresa Nike reconheça que está usando um projeto que nos pertence", disse Lopez em entrevista à agência AP. "Não somos contra a nossa mola ser comercializada, mas sim que isso seja feito sem consulta prévia."

