Pomba branca salva motorista de multa na Alemanha: ‘Espírito Santo’

Direito de imagem Viersen District Police Image caption Intervenção divina? A polícia espera que o motorista reconheça esse 'sinal dos céus' e 'dirija de forma apropriada no futuro'

Um motorista que dirigia em alta velocidade na Alemanha escapou de pagar uma multa de 105 euros (cerca de R$ 470) graças a uma pomba branca.

Ele foi flagrado pelas câmeras do radar de velocidade - mas sua identidade foi encoberta na fotografia pelas asas da ave em pleno voo.

Um comunicado descontraído divulgado pela polícia de Viersen, perto da fronteira ocidental da Alemanha, sugere que talvez "não tenha sido por acaso que o Espírito Santo" interveio - fazendo uma referência à pomba como símbolo do Espírito Santo no cristianismo.

"Nós entendemos o sinal e vamos deixar o apressadinho em paz desta vez."

"Mas esperamos que o apressadinho abençoado também entenda esse 'sinal dos céus' e dirija de forma apropriada no futuro", acrescentaram.

Segundo a polícia, o motorista estava dirigindo a 54km/h em um trecho da rodovia em que a velocidade máxima era de 30km/h.

Apesar da placa do carro ter sido identificada, ele, segundo a polícia, foi poupado da multa de 105 euros, "graças ao anjo da guarda emplumado que parece ter aberto cuidadosamente suas asas".

A polícia de Viersen acrescentou que a pomba também deveria ter sido multada por voar tão rápido em uma área com limite de velocidade.

"No entanto, como não sabemos aonde ela precisa chegar a tempo do Pentecostes [celebração do calendário cristão que comemora a descida do Espírito Santo] , também vamos ter misericórdia."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!