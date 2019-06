A polêmica experiência de edição genética chinesa que pode reduzir expectativa de vida

Direito de imagem Jiankui He Image caption He Jiankui causou polêmica ao anunciar mutação genética de duas bebês, para protegê-las do HIV

As duas bebês gêmeas que são as primeiras pessoas do mundo a terem seus genes editados podem ter sido mutadas de um modo que reduzirá sua expectativa de vida, sugere uma pesquisa recém-publicada.

O caso, que chocou o mundo científico, veio à tona em novembro de 2018, quando o cientista chinês He Jiankui anunciou ter alterado o DNA dos embriões das duas bebês para torná-las resistentes ao HIV, caso elas entrassem em contato com o vírus.

Agora, um estudo do periódico Nature Medicine aponta que pessoas com a mutação genética que He tentou recriar têm probabilidade significativamente maior de morrer ainda jovens.

Especialistas disseram que as ações de He foram "muito perigosas" e "tolas"; no início deste ano, a imprensa estatal chinesa afirmou que ele agiu ilegalmente e buscava fama e dinheiro.

O gene modificado

O gene em discussão é chamado CCR5, que é importante para determinar o funcionamento no sistema imunológico.

Ele é também a porta de entrada para o vírus da imunodeficiência humana - o HIV - entrar e infectar células do corpo.

O que a mutação nesse gene faz é "fechar" essa porta de entrada e tornar as pessoas resistentes ao HIV.

He criou embriões em uma clínica de fertilização in vitro e depois, usando tecnologias de edição genética, alterou o gene CCR5.

As gêmeas resultantes dessa edição, conhecidas como Lulu e Nana, nasceram no ano passado.

O HIV usa o CCR5 como porta de entrada para infectar o corpo humano

Como o gene impacta a expectativa de vida

O problema é que o CCR5 tem um papel maior no corpo humano do que apenas torná-lo vulnerável ao HIV: o gene ativa o cérebro no enfrentamento de outras infecções, especialmente a gripe.

O estudo recém-publicado, feito na Universidade da Califórnia em Berkeley, analisou quase 410 mil pessoas no Reino Unido e identificou que as que tinham apenas a versão editada no CCR5 tinham 20% mais probabilidade de morrer antes de chegar aos 78 anos.

"Nesse caso, provavelmente não se trata de uma mutação que a maioria das pessoas gostaria de ter", afirmou o professor Rasmus Nielsen, da UC Berkeley. "Em média, provavelmente será pior por tê-la."

A também pesquisadora Xinzhu Wei afirmou que a tecnologia de edição de genes, conhecida como Crispr, ainda é muito arriscada para ser usada em crianças.

Para as gêmeas Lulu e Nana, as implicações da descoberta ainda são incertas.

"É impossível prever se as mutações carregadas pelas meninas terão algum efeito", afirma Robin Lovell-Badge, pesquisador do instituto de biomedicina Francis Crick.

Nem todas as pessoas com a mutação morreram jovens, embora essa possibilidade fosse maior. E a expectativa de vida depende de uma complexo combinação que leva em conta seu DNA e as circunstâncias em que você vive.

Para complicar ainda mais, He Jiankui mutou o CCR5 de um jeito similar, e não idêntico, ao das pessoas que são resistentes ao HIV.

Para Lovell-Badge, o estudo recém-publicado mostra "mais uma vez que He Jiankui foi tolo em escolher o CCR5 para mutar".

Reações

À época, He foi duramente criticado pela edição genética experimental e porque os riscos ainda são incertos, sobretudo se tratando de crianças que teriam uma vida saudável sem a mutação.

Além disso, houve críticas pelo fato de haver poucos riscos de que os pais dos embriões - que eram HIV positivos - passassem o vírus adiante para seus filhos, tornando a edição genética pouco necessária.

He, por sua vez, defendeu seu trabalho e afirmou estar "orgulhoso" do experimento, agregando que as gêmeas serão monitoradas nos próximos 18 anos.

Em geral, a edição genética tem o potencial de prevenir que doenças hereditárias sejam transmitidas de pais para filhos, por meio da edição de códigos nos embriões.

Mas especialistas temem que modificações em genomas de embriões não apenas causem danos aos indivíduos, mas levem futuras gerações a herdar essas modificações de efeito ainda pouco conhecido.

