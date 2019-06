Como ativar o modo escuro, função que economiza bateria do celular e protege seus olhos

Direito de imagem Getty Images Image caption O brilho intenso das telas pode afetar nossa saúde

O brilho da tela é um dos fatores responsáveis pelos casos de baterias de celulares que se esgotam em apenas algumas horas após a última carga.

É também uma causa, dizem os especialistas, da fadiga ocular, um reflexo da exposição excessiva da visão às telas de computadores, tablets ou celulares.

Pode até levar ao desenvolvimento chamado síndrome da visão de computador, caracterizada pelo ressecamento ou irritação dos olhos, entre outras coisas.

É por isso que o "modo escuro" se tornou tão popular entre os criadores de programas de computador e aplicativos para celulares. A Apple, por exemplo, anunciou nesta segunda (3) que o iOS 13, próxima versão do sistema operacional para iPhone, terá o recurso como uma de suas principais novidades – em vez de apenas inverter as cores, como ocorre atualmente, a nova ferramenta harmonizará o colorido das imagens.

Direito de imagem Getty Images Image caption Uma tela no modo escuro tende a cansar menos os olhos do usuário

Menos energia

Hoje, já é possível escurecer o fundo de tela de um software ou até mesmo do aparelho inteiro, se ele tiver uma tela OLED.

Primeiro foram os aplicativos de serviços mais populares, como Twitter e YouTube, ou sites como o Reddit. Mas as grandes empresas de tecnologia se renderam à função.

O modo escuro está disponível nos sistemas operacionais Android, do Google, e iOS, da Apple, que são predominantes em celulares de todo o mundo. Também é possível ativá-lo em computadores Mac e em serviços e programas do Google, como Chrome, Maps ou Gmail.

Direito de imagem Getty Images Image caption O modo escuro ativado ajuda a poupar bateria

"A diferença no consumo de energia é de aproximadamente seis vezes entre uma tela normal em brilho máximo e uma em modo escuro com intensidade máxima", explica o site Lifehacker, que tem como referência testes realizados pelo Google com o celular Pixel e o sistema Android.

Também conhecido como modo noturno, esta função é útil para aqueles que usam a tela em ambientes de pouca luz, para usuários com deficiências visuais e para aqueles que passam muito tempo jogando videogames. Mas também ajuda a descansar os olhos de qualquer usuário.

Como ativar o modo escuro

Esta opção está disponível tanto para versões mais simples do sistema operacional do Google, como o Android Go e o Android One, quanto para alguns modelos com a versão mais recente do Android, a Pie.

No entanto, o Google já está trabalhando em um modo escuro aprimorado para sua próxima versão do sistema, o Android Q, previsto para agosto deste ano.

Enquanto isso, se você quiser ativar o "modo escuro" no seu celular Android, siga estes passos: ajustes > visor > modo noturno.

E se o seu celular for um iPhone? Vá em ajustes > geral > acessibilidade > adaptações de tela > inverter cores > inversão inteligente.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!