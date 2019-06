Medina Azahara, a cidade mais bela do mundo que só existiu por 70 anos

Direito de imagem Getty Images Image caption Concebida para ser deslumbrante: assim o califa Abderramão 3º imaginou Medina Azahara

No mundo dos anos 950, ela era uma das mais belas joias em forma de cidade no planeta. Foi deslumbrante, mas efêmera.

A mítica Medina Azahara, em árabe Madinat al-Zahra, já trazia em seu nome o significado de "cidade brilhante". Ela nasceu por ordem do califa Abderramão 3º, que decidiu por sua construção no ano de 936.

A cidade, localizada a cerca de 8 km da cidade espanhola de Córdoba, seria a capital do Califado de Córdoba, em um dos períodos mais opulentos dos tempos em que territórios da Espanha e do norte da África, durante a Idade Média, estiveram sob controle árabe (dos século 8 a 13).

De fato, a corte mudou-se para lá no ano de 945. Mas toda a deslumbrante existência da cidade, nas encostas de uma montanha e na margem direita do rio Guadalquivir, só duraria por cerca de 70 anos.

Máximo esplendor

Nenhuma despesa foi poupada para erguer a nova capital. Algumas fontes dizem que sua construção envolveu cerca de 10 mil trabalhadores, 6 mil blocos de pedra empilhados diariamente e cargas transportadas por mais de 1,5 mil burros e mulas.

Os melhores artesãos da época foram convidados a decorar as construções.

Mármores brancos foram trazidos de Estremoz (Portugal), a cerca de 350 quilômetros de distância; calcário de cor púrpura foi extraído das serras de Córdoba; pedras avermelhadas foram tiradas da vizinha Serra de Cabra. E, claro, não faltou ouro.

"A cidade representava o poder do califado, então tudo foi projetado para mostrar o máximo esplendor", explicou Alberto Montejo, diretor do sítio arqueológico de Medina Azahara, à BBC News Mundo.

"Muitos recursos econômicos foram alocados do Estado para sua construção. Nada menos que um terço do orçamento anual do califado foi usado para criar Medina Azahara."

Aproveitando o desnível do terreno, a cidade foi projetada em três níveis.

Na parte superior, foi construído o Alcazar Real, a residência íntima de Abderramão 3º, composta por colunas majestosas, capitéis elaborados e decoração luxuosa.

De um grande terraço superior, o califa podia contemplar toda a cidade que ele havia criado.

A esplanada intermediária abrigava os prédios administrativos e as residências dos mais importantes oficiais da corte; e, na parte baixa da cidade, estavam as casas da população comum e dos soldados, a mesquita, os mercados, os banhos e os jardins públicos.

Riqueza

A cidade era tão rica que, apenas 15 anos depois de sua construção, algumas unidades foram demolidas para dar lugar a casas maiores e mais suntuosas.

"O califado de Córdoba foi um dos grandes impérios da época no Mediterrâneo, comparável ao bizantino. Não havia cidades naquela época com o esplendor de Medina Azahara", diz Alberto Montejo.

No entanto, apesar de sua magnificência, Medina Azahara só existiu por cerca de 70 anos.

Foi com a morte, em 976, do califa Aláqueme 2º (filho e sucessor de Abderramão 3º) que começou a decadência da cidade. O reino passou a ser comandado por seu filho Hixam. O problema é que Hixam era um menino, com apenas 11 anos de idade.

Para lidar com essa situação, grande parte do poder coube a Almançor, que já havia sido conselheiro de Aláqueme 2º e nomeado grão-vizir de Hixam.

Mas Almançor acabou se tornando poderoso e assumiu o controle sobre o califado. Ele fundou sua própria cidade, Medina Alzahira, e deixou pra trás Medina Azahara.

Não foi só isso. O califado de Córdoba desaparece definitivamente no ano de 1031, após uma sangrenta guerra civil. Com isso, seu território foi dividido em diferentes reinos, os chamados reinos de taifas. E Medina Azahara ficou definitivamente abandonada.

A cidade mais bonita do Ocidente foi saqueada, queimada e despida de sua beleza. As construções e decorações mais caras foram vendidas ou recicladas.

"Estes itens davam prestígio a quem os possuía e acabaram em Sevilha, no norte da África ou no norte da Espanha", revela Alberto Montejo.

A cidade foi dilacerada, até as pedras de seus muros foram retiradas.

"Medina Azahara se torna a pedreira perfeita, não só tinha muita pedra, mas já estava perfeitamente cortada em blocos", explica o diretor atual desse sítio arqueológico.

A cidade caiu no esquecimento. Um esquecimento que durou até 1911, quando as primeiras escavações na região trouxeram à tona os restos da mítica cidade.

Estima-se que apenas 11% do que foi a cidade esteja à vista. Mesmo assim, o que restou da "cidade brilhante" foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

