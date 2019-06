O que se sabe sobre a acusação de estupro contra Neymar

Direito de imagem AFP Image caption Neymar nega a acusação de estupro e diz ter sido vítima de extorsão

Desde que fez sua estreia no time profissional do Santos, em 2009, a vida de Neymar, 27, passou a ser acompanhada publicamente.

Ele mesmo ajuda a produzir material sobre si mesmo ao se expor em suas redes sociais - acompanhamos por ali suas férias, o crescimento de seu filho, as idas e vindas com a ex-namorada Bruna Marquezine etc.

O jogador mais caro do futebol mundial, que custou R$ 969,7 milhões ao Paris Saint-Germain, em 2017, já havia ganhado exposição por temas não muito nobres, como ter dado um soco em um torcedor na final da Copa da França, em maio, o que lhe rendeu três jogos de suspensão.

Em 2016, foi a um tribunal em Madri se defender da acusação de sonegação de impostos quando foi transferido do Santos para o Barcelona, em 2013.

Mas desde sábado, 1º de junho, o jogador tem sido notícia por um assunto muito grave. O atacante da seleção brasileira está sendo acusado de estupro por uma brasileira - o caso, segundo ela, teria ocorrido há duas semanas em Paris.

A informação foi revelada pelo portal UOL.

No Boletim de Ocorrência registrado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, a mulher alega que o jogador brasileiro teria ficado agressivo e, mediante violência, mantido relação sexual com ela sem seu consentimento. Neymar nega.

O inquérito policial segue em sigilo e o nome da mulher, de 26 anos, é mantido em segredo.

Logo após a revelação da denúncia, o pai e empresário do jogador afirmou que o filho estava sendo vítima de extorsão.

Neymar, que está concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), se preparando para a Copa América, que tem início em 15 de junho, decidiu fazer um vídeo para se defender das acusações, mas este foi retirado do ar porque expunha fotos íntimas da mulher.

Veja o que se sabe até agora sobre o caso.

Direito de imagem Getty Images Image caption Neymar está no Brasil treinando para a Copa América com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ)

Como Neymar e a mulher se conheceram?

Segundo o depoimento da mulher registrado no Boletim de Ocorrência, ela e Neymar teriam se conhecido por meio da rede social Instagram. A conversa migrou para o WhatsApp e o jogador, então, a convidou para ir vê-lo em Paris, pagando todos os custos da viagem.

Um asssessor de Neymar teria se encarregado de cuidar dessa parte logística. Ela chegou à capital francesa no dia 15 de maio e se hospedou no hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe.

O jogador, então, teria chegado ao hotel por volta das 20h daquele dia. Ainda de acordo com o relato da mulher à polícia, os dois "trocaram carícias" e, depois, Neymar teria ficado agressivo, violento e mantido relação sexual com ela sem o seu consentimento.

Ela contou que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava muito traumatizada, abalada e com receio de registrar uma queixa contra o jogador. Ela registrou o Boletim de Ocorrência na sexta, 31 de maio.

Segundo o UOL, a vítima teria entregado à Polícia Civil de São Paulo imagens que mostrariam Neymar agindo de maneira alterada antes do suposto crime.

Neymar pai diz que filho foi vítima de extorsão

Logo após a revelação da denúncia vir à tona, Neymar Santos Silva, que cuida da carreira do filho, concedeu uma entrevista a José Luiz Datena na TV Bandeirantes.

Neymar pai disse que o filho havia caído em uma "armadilha" e que eles teriam provas de que nada daquilo havia acontecido. "Não esperava que isso fosse adiante, porque é muita coragem dessas pessoas de tentar extorquir. A gente estava preparado para este tipo de situação. Isso não é verdade, não houve crime algum. Neymar está sendo chantageado, na verdade. A gente já tem todas as provas e tudo já foi entregue aos advogados. A gente fica triste com este tipo de situação", declarou.

O pai do jogador também disse que o filho teve relação sexual com a mulher, mas de maneira consensual.

Segundo ele, o filho estaria sendo filmado quando se encontrou com a mulher. "O celular parecia estar de pé, como se estivesse carregando. Ele viu que estava filmando e aí pediu para ela ir embora. Ele emitiu a passagem de volta dela", afirmou.

O empresário e pai do jogador, então, avisou que eles iriam "expor a situação para que a opinião pública pudesse enxergar".

Neymar fala e expõe conversas de teor sexual

Horas depois de o pai ter informado que eles iriam expor a situação, Neymar decidiu se manifestar. Na madrugada de domingo ele publicou um vídeo em sua conta no Instagram negando a acusação.

E decidiu mostrar todas as mensagens íntimas, muitas de teor sexual, que supostamente teria trocado com a mulher, para dar a sua versão do caso.

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra forte, mas é o que está acontecendo no momento. Fui pego de surpresa e foi muito ruim, triste escutar isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo", disse.

"O que aconteceu foi totalmente o contrário do que falam, estou muito chateado neste momento. Vou expor tudo, toda a conversa que tive com a menina, todos nossos momentos que são íntimos, mas é necessário abrir para provar que não aconteceu nada demais. O que aconteceu foi uma relação entre um homem e uma mulher, algo que acontece entre quatro paredes, algo que acontece com todo casal e, no dia seguinte, não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagem."

Ao fundo, Neymar foi exibindo imagens de todas as conversas dele com a mulher no WhatsApp nos últimos meses. O diálogo entre os dois teria continuado em 16 de maio, dia seguinte ao do suposto crime, com uma mensagem em que a mulher pediria ao atleta um presente para o filho dela.

O jogador postou fotos íntimas da suposta vítima, sem revelar seu rosto.

Por causa disso, Neymar passou a ser investigado por vazamento de fotos íntimas pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), do Rio de Janeiro.

Direito de imagem Getty Images Image caption Neymar já estampou as páginas policiais por acusação de sonegação de imposto quando foi transferido do Santos para o Barcelona, em 2013

Vazar fotos íntimas é crime

O artigo 218-C do Código Penal tipifica como crime "oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir ou divulgar por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática - […], sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia".

A pena prevista é de reclusão de um a cinco anos, mas pode aumentar "se o crime é praticado por agente que tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação".

Na tarde de domingo, policiais foram à Granja Comary, em Teresópolis, colher informações com Neymar, mas o jogador estava de folga e só se reapresentaria à seleção brasileira no fim do dia.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a defesa de Neymar deve alegar à polícia que não divulgou nem o nome nem o rosto da mulher que o acusa de estupro e que, portanto, não pode ser acusado de disponibilizar as fotos dela indevidamente. Os advogados alegarão que divulgou a conversa para se defender da acusação de estupro e que não houve dolo nem intenção de humilhar ou expor a mulher.

A Polícia Civil do Rio intimou Neymar a depor sobre este caso na sexta-feira (07/06). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu que o dia do depoimento seja alterado, porque Neymar estará neste dia com o restante da seleção em Porto Alegre. A equipe disputará um amistoso no domingo.

Direito de imagem AFP Image caption O técnico da seleção brasileira, Tite, disse que é um assunto pessoal de Neymar e que o foco da equipe continua sendo a preparação para a Copa América

Vídeo retirado da internet

Um dia após ter sido publicado, o vídeo de Neymar foi retirado do ar pelo próprio Instagram. Segundo a rede social, o conteúdo violava os "padrões da comunidade".

Mais uma vez falando à TV Bandeirantes, Neymar pai defendeu o vídeo feito pelo filho e disse que preferia que o jogador fosse acusado de um crime de internet do que por estupro.

"Foi o Instagram que tirou do ar por saber que vai ter uma discussão em cima disso. Pelas regras do Instagram estava normal. Ele preservou a imagem, o nome. Ele precisava se defender rapidamente. É melhor ser verdadeiro e mostrar o que aconteceu. Sabíamos da chantagem, mas não da coragem de fazer um B.O. em cima de uma situação dessas", afirmou o pai de Neymar.

"Era um risco que iríamos correr, mas tomamos as providências de auxiliar em relação a isso. Se esperássemos a Justiça decidir, até hoje eu sou chamado de sonegador. Eu não posso deixar isso acontecer, conversei com o Neymar, muito. É melhor pagar por ser inconsequente do que por estupro. Ele tem mãe, irmã e pai. Ele queria defender a família dele. Qual filho não quer ser orgulho para a família? Graças a Deus ele tem feito o papel dele. Se a vontade da menina é procurar os direitos dela, cabe à Justiça determinar."

Ex-advogado deixa o caso

Na noite de segunda-feira (03/06), o Jornal Nacional, da TV Globo, revelou que um relatório de um médico particular indicava hematomas e arranhões nos glúteos da jovem, além de "transtorno ansioso e depressivo" e "traumatismos superficiais não especificados". O exame foi feito uma semana depois da suposta agressão que ela teria sofrido em Paris.

O telejornal também revelou que o primeiro advogado da mulher, José Edgard da Cunha Bueno Filho, teria abandonado o caso porque sua cliente teria mudado a versão sobre o caso - segundo Bueno, ela teria relatado uma relação consensual e a acusação seria de agressão, não de estupro.

Foi exibida uma carta do advogado para a ex-cliente. "Por raiva ou vingança, V. Sa. relatou no BO registrado em 31/05/2019 fatos descritos em desacordo com a realidade manifestada aos seus patronos, ou seja, compareceu à delegacia, relatando que teria sido vítima de estupro, quando, na realidade que nos foi demonstrada e ratificada por várias vezes, V. Sa. teria sido vítima de agressões."

O jornal também exibiu supostas trocas de mensagem pelo WhatsApp entre a mulher e Bueno Filho em que ela demonstrava ter pressa para vazar a denúncia.

"Por que a gente não joga logo na mídia para acabar a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Estou com raiva. Deveria tê-lo matado quando tive chance", teria dito ela.

O advogado teria recomendado a ela ter calma e tentar buscar um acordo. Ele também disse que tentou convencer a vítima a não divulgar um vídeo que teria sido feito no segundo encontro do casal, no dia 16 de maio. Esse vídeo está com a polícia.

O pai de Neymar disse ter sido alvo de uma tentativa de extorsão de um advogado para não levar a denúncia adiante. O pai do jogador não divulgou o nome de quem teria feito esse suposto pedido de dinheiro.

Crime investigado no Brasil

A mulher que acusa Neymar relatou que, por estar emocionalmente abalada, teve medo de registrar a queixa contra o jogador em Paris. Então, decidiu fazer isso em São Paulo, onde vive.

Mesmo que a suposta agressão tenha ocorrido na França, o crime pode ser investigado no Brasil segundo o princípo da extraterritorialidade - que vale se um crime cometido por um brasileiro contra outro brasileiro estiver previsto no Código Penal do país onde ocorreu.

Como Neymar é brasileiro e está no Brasil no momento, ele está sujeito às leis brasileiras. Mesmo assim, o Ministério Público francês também tem poder de abrir uma investigação.

O Ministério Público de São Paulo também acompanha o caso para saber como seguirá a investigação.

Família abalada

O pai de Neymar também disse que toda a família do jogador está abalada com a acusação. Ele explicou que a exposição das conversas entre o filho e a moça foi a única forma que encontraram para uma defesa rápida.

"Estamos muito abalados. É muito difícil saber que isso não é verdade e enfrentar essa situação. Há muito tempo atrás, quando o Neymar saiu do Santos, fomos acusados de sonegação fiscal, já fomos absolvidos e até hoje levamos o nome de sonegadores. Imagina uma situação dessas e você ver seu filho chamado de estuprador. Por isso queremos que ele se pronunciasse. Fizemos o possível para não expor a menina."

Na noite de segunda-feira, Rafaella Santos, irmã de Neymar, fez um vídeo no Instagram em que aparece chorando. "Foram dias difíceis pra gente. Foi muito difícil você ler essas coisas, ouvir essas coisas das pessoas que você mais ama. Eu amo o meu irmão acima de tudo, bato a cara por ele. Todo mundo que conhece o meu irmão sabe que ele não faria uma coisa dessa", disse ela.

Logo depois foi a vez de Nadine Gonçalves, mãe do jogador, se pronunciar sobre o caso em sua conta no Instagram. Religiosa, a mãe de Neymar pede para que ele perdoe a mulher que o está acusando.

"Neste momento em que tudo finalmente esta sendo esclarecido e a verdade de Deus esta vindo à tona, é hora de aprender com tudo isso e voltar pra Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é o único que realmente conhece seu coração, confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida que é jogar futebol. É isso que vai lhe devolver a alegria que andou desaparecida nos últimos dias. Cristãos que somos, perdoe essa menina", postou.

Patrocinadores preocupados

A repercussão da acusação do suposto estupro contra Neymar fez com que algumas das várias marcas que o patrocinam se pronunciassem. Segundo a Folha de S. Paulo, na última temporada, o atleta recebeu cerca de R$ 100 milhões em patrocínios pessoais.

A Red Bull, que patrocina o atacante desde 2010, afirmou que "é de responsabilidade das autoridades públicas determinar os fatos reais por trás desta séria alegação".

A Nike, que está com Neymar desde que ele tinha 13 anos, disse estar "profundamente preocupada" com as acusações e acompanhando de perto a situação.

A Mastercard disse estar ciente e preocupada "com as sérias alegações". "Continuaremos acompanhando a situação."

Seleção brasileira

O caso Neymar também repercute na seleção brasileira, que está se preparando para disputar a Copa América a partir do dia 15 de junho. Esta edição do torneio acontecerá no Brasil.

Neymar está treinando normalmente com a seleção e deve participar do amistoso Brasil x Qatar na quarta-feira, em Brasília.

Há alguns dias, o treinador da seleção brasileira, Tite, havia decidido que o jogador não seria mais o capitão da equipe durante a Copa América, por conta do episódio de agressão a um torcerdor na França.

Questionado sobre a acusação contra Neymar, Tite disse que este assunto é da "esfera pessoal" do camisa 10 e que o foco está na preparação para a Copa América.

O treinador também disse que "o senso de equipe" está "acima de nós todos" e que "tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos".

"Eu não vou me permitir a julgar os fatos. O que eu posso passar é que são três anos que tenho de convívio com o Neymar, e os assuntos pessoais que tratamos foram leais e verdadeiros", afirmou o treinador.

No sábado, logo após a denúncia vir à tona, companheiros de seleção de Neymar defenderam o atacante em entrevistas na Granja Comary.

Fernandinho, que atua no Manchester City, declarou: "A gente conhece a índole do Neymar. A gente tem certeza que ele vai provar que é inocente. Os fatos são bem estranhos, coisa meio premeditada. Mas isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível. Isso será esclarecido. O Neymar vai ter a paz que ele merece e vai continuar o trabalho".

Repercussão fora do Brasil

A imprensa internacional tem noticiado os desdobramentos do caso da acusação contra Neymar. O clube Paris Saint-Germanin ainda não se pronunciou sobre o caso.

O jornal francês Le Parisien disse que a imagem de Neymar está deteriorada. "Uma imagem deteriorada. O soco dado em um torcedor do Rennes após a final da Copa da França rendeu três jogos de suspensão a Neymar - o PSG apelou - e depois veio a perda da faixa de capitão da seleção brasileira para a Copa América. Essa acusação de estupro vem para embaçar ainda mais a imagem de um jogador cujas escapadas fazem a alegria da mídia brasileira", escreveu.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!