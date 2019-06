Como identificar uma prisão de ventre? Divergências entre médicos e pacientes atrapalham diagnóstico

Direito de imagem Getty Images Image caption Os sintomas da constipação variam de pessoa para pessoa

Médicos e pacientes divergem sobre os sintomas da constipação intestinal, o que faz com que algumas pessoas não recebam o diagnóstico ou tratamento adequado. É o que mostra uma pesquisa do King's College London, no Reino Unido.

De acordo com o estudo, enquanto os médicos consideram que evacuações pouco frequentes são um sinal importante de prisão de frente, menos de um terço da população em geral tem a mesma percepção.

A equipe de pesquisadores afirma que é necessário, portanto, criar uma nova definição para a constipação, baseada na experiência dos pacientes.

A prisão de ventre é uma condição muito comum, que afeta cerca de 1 em cada 7 pessoas saudáveis.

Em linhas gerais, significa ter dificuldade para liberar o trânsito intestinal e evacuar - mas a forma como é diagnosticada varia muito.

Lista de consenso

Os pesquisadores entrevistaram 2.557 pessoas, 411 GPs (sigla para "general practitioner", espécie de clínico geral no Reino Unido) e 365 especialistas em gastroenterologia.

E descobriram que o que a maioria das pessoas considera como sintomas da prisão de ventre não estão incluídos em nenhum critério oficial de diagnóstico.

Entre eles, estão:

- Passar um longo período no banheiro sem conseguir evacuar.

- Fazer força para evacuar.

- Necessidade de usar laxante.

Enquanto a maioria das pessoas que afirmavam ter constipação apresentava sintomas que correspondiam aos critérios oficiais, 1 em cada 3 pacientes "saudáveis" não reconhecia seus sintomas de intestino preso.

Os médicos colocaram muita ênfase em evacuações pouco frequentes como um sintoma, mas apenas metade das pessoas que disse ter constipação realmente apresentava esse sintoma.

Os pesquisadores sugerem a lista abaixo, que reúne seis grupos de sintomas, para ajudar a criar uma nova definição para a constipação:

- desconforto abdominal, dor e inchaço (quando as roupas não vestem mais como antes).

- desconforto retal: sangramento por fazer muita força, dor ou sensação de queimação na região anal.

- evacuações pouco frequentes e fezes endurecidas: a frequência padrão pode variar de três vezes ao dia a três vezes por semana.

- disfunção sensorial: não ter vontade de ir ao banheiro ou sensação de evacuação incompleta.

- flatulência e inchaço: gases barulhentos ou com cheiro ruim.

- incontinência fecal: vazamento descontrolado ou sangramento retal.

O que dizem os pesquisadores?

"Nossa pesquisa pode indicar que as pessoas que buscam ajuda para sintomas de constipação nem sempre têm sua condição reconhecida, diagnosticada ou controlada", diz a pesquisadora Eirini Dimidi, autora do estudo do King's College London.

Segundo ela, a prisão de ventre geralmente é causada por falta de fibras ou líquidos na dieta, mas também pode ser um sinal de outro problema subjacente, como câncer de intestino, diverticulite ou doença celíaca.

Dimidi adverte que é "sempre importante consultar um médico se você sentir algum sintoma intestinal".

E quanto a outros especialistas?

Ouvir o que os pacientes têm a dizer sobre a constipação é muito importante, afirma Julie Harrington, da instituição Guts UK.

Nem toda a constipação é igual, e pessoas diferentes apresentam sintomas distintos, acrescenta.

"Os problemas intestinais são menos propensos a serem identificados do que outros problemas, uma vez que as pessoas esperam de 6 a 12 meses por medo e constrangimento."

"Você tem que entrar em sintonia com seu corpo."

Quantas vezes devemos ir ao banheiro?

É difícil de responder - isso pode variar drasticamente de pessoa para pessoa.

No estudo, sete evacuações por semana foi a média registrada entre pessoas que não estavam constipadas.

Mas especialistas afirmam que uma frequência de três evacuações por dia a três por semana pode ser classificada como normal.

Então você precisa saber o que é normal para você - e depois ficar de olho em eventuais alterações.

Quais são as opções de tratamento?

A maioria das pessoas reconhece o problema e tenta resolvê-lo aumentando o consumo de fibras na dieta e tomando mais líquido, de acordo com a recomendação do NHS, sistema público de saúde do Reino Unido.

A fibra está presente em pães integrais, massas integrais, frutas, nozes, leguminosas e cereais.

Praticar mais exercício físico e fazer refeições regulares também pode ajudar.

Você pode comprar laxante na farmácia se as mudanças na dieta e no estilo de vida não estiverem funcionando.

Mas é importante consultar seu médico se o problema persistir e surgirem outros sintomas.

