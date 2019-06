A escola onde crianças pagam mensalidade com plástico

Uma escola na Índia encontrou uma maneira de ajudar o meio ambiente.

Os alunos pagam a mensalidade com plástico.

Toda semana, eles trazem para a escola pelo menos 25 itens descartáveis de plástico à escola.

A escola Akshar Foundation School foi criada por um casal, que vive no Estado de Assam, nos pés da cordilheira do Himalaia. Ela é mantida por uma fundação, que, por sua vez, vive de doações.

A fundação diz que as "mensalidades" pagas com plástico ajudam a estimular um senso comunitário entre alunos, pais e escola. E ajudam também a conscientizar sobre o perigo da queima de plásticos.

"Decidimos coletar plástico de nossos alunos porque tínhamos um problema. Ouvimos relatos deles de que queimavam plástico quase todos os dias nos meses de inverno. Os estudantes faziam isso para se aquecer. Então, tornamos (a coleta) obrigatória", diz Parmita Sharma, cofundadora da Akshar Forum.

Os alunos também criam "tijolos ecológicos" a partir de garrafas plásticas.

O próximo passo é construir caminhos ligando as diferentes partes da escola.

"Os alunos também estão ficando mais conscientes - agora eles sabem que o plástico é ruim para a saúde; queimar plástico é ruim. Eles estão conversando com seus pais sobre os efeitos nocivos, conscientizando-os", acrescenta Parmita.

Além disso, muitas dessas crianças desprivilegiadas tinham deixado a escola para ganhar dinheiro, mas aqui encontraram uma maneira de ajudar no orçamento de casa enquanto aprendem.

A escola paga as crianças mais velhas por hora para ensinar as mais novas. À medida que avançam academicamente, seu salário aumenta.

Os cursos vocacionais também ajudam a melhorar suas aptidões.

"Esperamos que eles obtenham habilidades suficientes para que possam se tornar independentes", diz Parmita.

"Estamos tentando desenvolver um modelo pelo qual proporcionamos desde escolarização até emprego", acrescenta.

A escola começou com 20 alunos. Hoje, são mais de 100 estudantes aprendendo nestas cabanas de bambu.

O casal espera agora replicar este modelo em toda a Índia.

A Índia é o segundo país mais populoso do mundo depois da China, mas sofre com a extrema pobreza. Um em cada cinco indianos vive abaixo da linha da pobreza (menos de US$ 1,25 por dia ou R$ 5).