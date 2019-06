Por que pais do Vale do Silício estão restringindo uso de celulares e tablets pelos filhos

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Você não ensina como ser criativo apenas entrando em um app de criatividade', diz um pai que limita a quantidade de tempo que o filho pode passar em frente a telas

Alguns dos criadores de tecnologias e apps que dominam nosso dia a dia parecem determinados a manter seus filhos longe das telas de celulares e tablets.

Entre a geração de empreendedores do Vale do Silício que criaram as maiores empresas de tecnologia do mundo, muitos estão se tornando pais. E alguns estão restringindo o acesso das crianças a ferramentas de que muitos de nós abusamos.

O criador da Apple, Steve Jobs, admitiu em 2011 que ele e sua esposa, Laurene Powell, limitavam o acesso dos filhos à tecnologia dentro de casa.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por restringir o tempo em frente a telas e por banir celulares na mesa de jantar.

Já Mark Zuckerberg, do Facebook, escreveu uma carta para sua filha recém-nascida, em 2017, pedindo que ela "saísse de casa e brincasse".

Mas por que esses pais do Vale do Silício estão mantendo seus filhos longe das telas?

Infância livre de tecnologia

Pierre Lauren é um executivo do setor de tecnologia no Vale do Silício e diretor de uma escola Waldorf na região - uma escola privada, popular no Vale do Silício, que evita o uso de tecnologia até que os alunos cheguem aos dez anos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Educador diz que as crianças precisam ter experiências na vida real

Laurent, cujos três filhos frequentam a escola, conta para a BBC que três de cada quatro pais com filhos na Waldorf trabalham com tecnologia. A escola recomenda que prestem atenção nos efeitos nocivos da tecnologia no processo de aprendizagem das crianças.

"Quando você é criança, você não pode aprender a partir de um pequeno pedaço de vidro. Você precisa estimular os seus sentidos, você precisa alimentar o cérebro com tudo que puder", afirma Laurent.

Contradição aparente

A Waldorf da região ganhou os holofotes pela primeira vez quando a imprensa começou a apontar essa aparente contradição do Vale do Silício.

É justamente ali - no principal centro nervoso do setor de tecnologia no mundo - que encontramos uma escola que defende o que chama de "uma educação holística para o coração e a mente".

O currículo escolar da Waldorf é focado em "habilidades do século 21", como confiança e auto-disciplina, pensamento independente, trabalho em equipe e expressão artística.

"Essas capacidades humanas não se desenvolvem em frente a uma tela. Você precisa estar engajado em fazer e construir coisas você mesmo", fala Laurent.

Direito de imagem Getty Images Image caption Muitos pais mantêm os filhos ocupados com tecnologia enquanto cuidam da casa ou trabalham

Tecnologia na sala de aula

Apesar dessa mensagem ter cada vez mais espaço na nova geração de pais do Vale do Silício, muitos outros acreditam que a tecnologia é, sim, necessária para o século 21 - tanto para o aprendizado dentro da sala de aula quanto para uma pessoa se tornar bem-sucedida no mercado.

Merve Lapus é diretor sênior da Common Sense Media, uma organização que aconselha famílias sobre tecnologia e entretenimento digital. Ele passou quase uma década analisando e dando conselhos para pais sobre os potenciais benefícios e riscos do uso da tecnologia na sala de aula.

"Sim, a tecnologia pode se tornar uma distração, então o que podemos fazer contra isso? Porque há muita oportunidade (para as crianças usarem tecnologia), mas também (há o fato de que precisamos) prepará-las para o mundo real, que vai exigir o uso de muitas dessas ferramentas", diz ele.

Direito de imagem Getty Images Image caption Não é preciso remover completamente a tecnologia do convívio das crianças, diz Laurent

Ponto de equilíbrio

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, recentemente, novas recomendações diminuindo o tempo indicado para crianças passarem em frente às telas.

Crianças com até dois anos não devem ser deixadas passivamente em frente à TV ou outras telas, recomenda a OMS. Já o limite para crianças entre dois e quatro anos é uma hora por dia ou menos.

Mas Lapus pondera que não se deve julgar todo o tempo passado em frente a telas da mesma forma. E cita os próprios desafios que enfrenta para criar seus dois filhos, de seis e oito anos.

"Eles não deveriam ficar em frente a telas tão cedo", admite. "Mas a realidade é que eu tenho de cozinhar o jantar. E a Vila Sésamo era uma ótima forma de ficarem concentrados. Eu podia colocar comida na mesa. E eles podiam assistir a Vila Sésamo. E, como pai, eu assumia a tarefa de perguntar o que eles haviam aprendido (no que haviam visto)."

Enquanto o tempo que as crianças passam em frente a telas continua sendo um assunto em aberto, Laurent acredita que limitar o uso de tecnologia não significa restringir o acesso por completo. "Não quer dizer que precisamos afastar (a tecnologia) totalmente e dizer que nunca vamos usar um computador em nossas vidas."

"Significa entender quando é uma boa ideia (usar a tecnologia) e qual é a idade em que a criança tem capacidade de lidar com isso", explica Lapus.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!