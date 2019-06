A 'dançarina biônica' que decidiu amputar a própria perna

“Pode parecer uma decisão bem extrema fazer uma amputação voluntária”, diz Viktoria Modesta, de 31 anos.

Mas foi exatamente isso que a artista nascida na Letônia fez aos 20 anos. Problemas no seu parto deixaram sequelas em sua perna esquerda, e ela decidiu amputar a parte inferior do membro.

Hoje, ela faz sucesso com suas performances em palcos ao redor do mundo.

Em 2014, ela lançou o vídeo Prototype, em que se apresentava com próteses incomuns. O clipe já foi visto mais de 12 milhões de vezes no YouTube.

“Tenho várias próteses. Algumas têm aparência natural, outras, não. Meu objetivo real é nos levar a pensar: ‘Como encaramos essa identidade humana aprimorada no futuro?’”, diz Viktoria.

Ela está ensaiando para seu novo espetáculo, no famoso cabaré Crazy Horse, em Paris. Ela estrela o show como a Dançarina Biônica.

“Vamos todos viajar para um futuro que mostra como as coisas poderiam ser”, afirma a artista.

“Há uma oportunidade com a arte de tirar proveito da tecnologia de forma a estimular a imaginação e fazer as pessoas apreciarem mais o potencial do ser humano.”

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!