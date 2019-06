Aqui você pode baixar a tabela completa com todos os jogos da 46ª edição da Copa América, a principal competição de futebol entre seleções sul-americanas masculinas. Serão 26 jogos em cinco cidades brasileiras: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A tabela da BBC News Brasil está no horário de Brasília. Imprima o documento em formato A4 para preparar o bolão entre amigos e atualizar os resultados a partir do dia 14 de junho.

Sediado no Brasil pela quinta vez, o torneio reunirá dez países da região - Argentina, Brasil, Bolívia, Chile (o atual campeão), Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai -, além de dois convidados: Japão e Catar.

A final será no dia 7 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Clique aqui para baixar a tabela completa, com todos os jogos e horários:

→ Caso não consiga ver a imagem acima, clique aqui para baixar a tabela ←

