A mulher que deu à luz no próprio carro - e seu filho gravou tudo com o celular

Rudy Naper estava a caminho do hospital com seu marido, Michael Addison, no Estado de Nevada, nos Estados Unidos, para o nascimento da quarta filha do casal, quando eles foram pegos de surpresa.

Rudy entrou em trabalho de parto dentro do carro.

“Quando vi sua cabeça e minha mulher me disse ‘Mike, o bebê está vindo’, foi que percebi que não conseguiríamos chegar no hospital”, diz Addison.

Jolee nasceu no carro de seus pais, e seu irmão gravou tudo com seu celular.

Com seus três primeiros filhos, Naper tinha passado por partos de 16 horas em que ela havia tomado anestesia.

Desta vez, planeja um parto natural rápido, mas não tanto assim.

“Minha intenção era ficar em trabalho de parto pelo maior tempo possível, até saber que estava na hora. Acho que não percebemos que estava na hora – na hora certa”, diz ela.

A família passa bem.

