Descoberta nova espécie de verme que tem olhos na cabeça e no traseiro

O verme foi encontrado durante uma pesquisa realizada em uma área protegida das Ilhas Shetland

Uma nova espécie de verme que tem olhos na cabeça e também no traseiro foi descoberta no mar da Escócia.

Os cientistas encontraram o animal durante uma pesquisa na Área Marinha Protegida de West Shetland Shelf.

Com apenas 4 milímetros de comprimento, ele foi descoberto em uma parte inexplorada do fundo do mar da vasta área protegida.

O verme marinho recebeu o nome científico de Ampharete oculicirrata.

O verme descoberto tem apenas 4 milímetros de comprimento

A pesquisa foi conduzida pelo Joint Nature Conservation Committee (JNCC), a Marine Scotland Science, divisão científica da marinha escocesa, e a consultoria ambiental Thomson Environmental Consultants.

O verme coletado durante a exploração do fundo do mar faz parte agora do acervo do Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo.

"O fato de ter sido encontrado em uma profundidade relativamente rasa, relativamente perto da costa escocesa, mostra que ainda há muito para se aprender sobre as criaturas que vivem em nossas águas", afirmou Jessica Taylor, do JNCC.

"Estou animada com as futuras pesquisas da JNCC e da Marinha da Escócia e o que elas podem revelar. É ótimo que espécimes da nova espécie tenham sido adquiridas pelo Museu Nacional da Escócia e estejam disponíveis para futuros estudos."

