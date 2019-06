5 dicas simples para deixar seu smartphone mais rápido 

Direito de imagem Getty Images Image caption Você quer que seu smartphone funcione como um foguete? Alguns passos podem dar ao menos uma forcinha

Acontece com todos nós: quando compramos um celular novo, ficamos maravilhados com a velocidade de funcionamento dele, mas à medida que o usamos, essa velocidade começa a cair e certas operações podem ficar meio enfadonhas.

Agora pense em quantos aplicativos você tem e não usa? E arquivos antigos guardados? Certamente muitos, e isso afeta a velocidade dos smartphones.

Aqui, apresentamos uma série de coisas simples que você pode fazer para melhorar o desempenho e a velocidade do seu aparelho.

1 - Exclua os aplicativos que não usa

Parece muito básico, mas todos temos aplicativos que baixamos para determinada ocasião e deixamos lá.

Também existem apps que vêm pré-instalados no seu celular e você não usa, e na maioria dos casos você pode desinstalar.

Muito provavelmente você já sabe quais aplicativos são menos usados, mas se precisa de ajuda com isso é possível verificar no seu iPhone, bem como em telefones com o sistema operacional Android.

No caso do iPhone você precisa ir em Configuração, Geral, Armazenamento, para excluir os aplicativos que você usa menos.

Para os telefones com Android, é preciso ir até a Play Store, clicar no botão de menu no canto superior esquerdo (os três tracinhos que aparecem no topo), ir para Meus Apps e Jogos Instalados e alterar a ordem de Alfabética para Último Uso. Lá você poderá ver claramente quais são os aplicativos que você mal usa ou mesmo nunca utilizou.

Direito de imagem Getty Images Image caption O telefone vai perdendo velocidade com o passar do tempo, mas no dia a dia é possível ao menos tentar reverter esse quadro

2 - A escolha do papel de parede

Você está sentindo que seu telefone demora para mudar de um aplicativo para outro?

Talvez o problema esteja no seu papel de parede. Opte por um estático e isso provavelmente ajudará, já que os papéis de parede animados tendem a fazer tudo ficar mais lento.

3 - Libere espaço

Aqui entram os aplicativos que você não usa, sobre os quais falamos antes, mas também todas as fotos e arquivos que você baixou e deixou no seu aparelho.

Provavelmente você tem um celular cheio de fotos e vídeos dos quais não quer se desfazer. Mas há uma maneira muito simples de salvá-los sem ter que saturar o seu smartphone: guarde eles na nuvem, por meio de serviços como o iCloud da Apple ou o Google Fotos. Assim você poderá excluí-los do celular, mas acessá-los sempre que quiser por meio da nuvem.

Também há solução para outro elemento do qual sempre esquecemos, e que também ocupa espaço: os arquivos baixados dos quais já não precisamos. Em Configurações no seu celular, acesse "Armazenamento" e veja os arquivos baixados que você pode excluir.

Direito de imagem Getty Images Image caption Algo simples como excluir aplicativos que você não usa pode melhorar a velocidade do telefone

4 - Instale versões leves dos aplicativos

Isso é especialmente importante se você está usando um telefone com uma memória mais baixa.

Alguns dos aplicativos mais populares, como Facebook, Messenger ou Twitter, têm versões leves (Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite).

Se você usá-las com certeza vai perceber uma melhora na velocidade do seu telefone.

5 - Desconectar serviços móveis, se você não os usa

Também algo muito básico, mas que todos nós esquecemos. Quando deixamos de usar serviços como WiFi, Bluetooth ou GPS, muitas vezes esquecemos de desconectá-los.

Deve-se ter em mente que muitas vezes não é possível desativar os serviços de localização, pois muitos aplicativos precisam deles.

Mas se você realmente não precisar desses serviços, é melhor desconectá-los. Isso tem impacto não apenas na velocidade do telefone, mas também na vida útil da bateria.

