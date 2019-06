Irã abate drone militar dos EUA

Um drone militar dos Estados Unidos foi abatido pelo Irã.

Os iranianos afirmam que a aeronave invadiu seu espaço aéreo.

Por sua vez, os Estados Unidos afirmam que ela sobrevoava águas internacionais.

Isso ocorreu em um momento de escalada de tensão na região.

Os Estados Unidos exibiram fragmentos de minas que dizem ter sido usadas contra dois petroleiros no Golfo de Omã.

O Irã nega estar envolvido no incidente ocorrido no início do mês.

Esta é a segunda vez que os americanos acusam o Irã de atacar petroleiros em uma região por onde passa um quinto do petróleo do mundo.