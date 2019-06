Por que chorar às vezes faz tão bem?

Às vezes, chorar faz você se sentir melhor?

Nós produzimos três tipos de lágrimas.

1) O lacrimejamento reflexo ajuda a expulsar substâncias que tenham irritado nossos olhos;

2) O lacrimejamento basal mantém a córnea úmida;

3) E o que conhecemos como “choro”, o lacrimejamento de emoção com hormônios para aliviar a dor

Todas as lágrimas contêm enzimas e proteínas. Lágrimas de emoção, no entanto, diminuem o nível de estresse do corpo.

