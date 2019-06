Atenção: o vídeo contém imagens fortes.

Sentada em sua casa em San Salvador, capital de El Salvador, Rosa Ramírez se emociona ao falar da falta que faz naquele ambiente a neta Valeria, que completaria 2 aninhos no dia 18 de julho.

A menina alegre morreu afogada ao lado do pai, Óscar Ramírez, quando ele tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos em busca do sonho de uma vida melhor.

Rosa conta que, ao se despedir do filho, sentiu que seria a última vez que o veria.