Foto mostra pássaro alimentando filhote com bituca de cigarro

Imagem foi registrada pela fotógrafa Karen Mason em uma praia da Flórida, nos Estados Unidos

Uma fotógrafa de vida animal capturou uma imagem de um pássaro preto alimentando seu filhote com um filtro de cigarro em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos.

O pássaro é da espécie Rynchops niger, conhecido no Brasil como Bico-de-Tesoura ou Talha-mar.

Em um post no Facebook, a fotógrafa Karen Mason disse que encontrou a dupla na praia de St. Pete, perto de Tampa, no mês passado.

Na publicação, ela pediu: "Se você fuma, por favor, não deixe suas bitucas para trás".

A Royal Society for the Protection of Birds (Sociedade Real para Proteção dos Pássaros), do Reino Unido, descreveu a imagem como "dolorosa". Também acrescentou que a natureza está lutando para se adaptar ao lixo humano.

Bitucas de cigarros são os itens de lixo mais encontrados em praias do mundo, segundo entidades de conservação

Mason também capturou outra foto do filhote carregando o filtro em seu bico. Segundo especialistas, é comum pássaros confundirem filtros de cigarro com alimentos.

"Muitas aves são curiosas sobre o lixo que descartamos casualmente, e, muitas vezes, elas experimentam para descobrir se comida ou não", disse um porta-voz da entidade britânica à BBC News.

"Infelizmente, o pássaro maior decidiu que o cigarro era algo para alimentar seu filhote", afirmou.

"A natureza está lutando para se adaptar às coisas que estamos fazendo em nosso planeta; todos os anos, vemos mais animais presos, feridos ou mortos por produtos feitos pelo homem. Estamos até vendo lixo sendo usado como material de nidificação (construção de ninhos por algumas espécies)."

"Infelizmente, para muitas pessoas, o lixo parece inofensivo, na pior das hipóteses faz com que uma área pareça suja. No entanto, imagens comoventes como essa revelam o verdadeiro impacto de jogar lixo em nossa vida selvagem", diz o porta-voz.

Os filtros de cigarro são geralmente feitos de fibras de plástico (acetato de celulose) e levam anos para se decompor no ambiente.

Eles são o item mais comum de lixo coletado nas praias em todo o mundo, de acordo com movimentos de conservação.

