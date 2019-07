Samsung, Huawei, Google ou Apple? Quais são as empresas que mais investem em inovação no mundo

Direito de imagem AFP Image caption O celular dobrável Galaxy Fold é um exemplo da inovação da Samsung

Medir inovação não é algo simples, mas, quando se trata de grandes empresas, o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) parece ser um bom critério.

De acordo com um relatório da União Europeia (UE), no ano passado, ninguém fez mais isso do que a Samsung, com 13,44 bilhões de euros (R$ 57,4 bilhões) investidos, o que deu à companhia sul-coreana o primeiro lugar do ranking do EU R&D Scorecard das 2,5 mil empresas de 46 países que mais gastam com P&D.

Isso também explica porque a Samsung, com 5.850 patentes, foi a segunda empresa que mais conseguiu registrar inovações na UE no ano passado de acordo com um levantamento da consultoria IFI Claims, no qual a IBM aparece em primeiro.

Segundo a IFI Claims, a companhia sul-coreana também é a empresa em todo mundo que tem mais patentes ativas nos Estados Unidos, com 61.608. A segunda é a Canon, com 34.905.

Direito de imagem AFP Image caption A Samsung é a empresa com as patentes mais ativas do mundo

Essa aposta em P&D está claramente dando frutos: segundo o relatório da UE, a Samsung foi a quinta companhia que mais elevou seu lucro líquido (a diferença entre receita e custos), com um aumento de 19%.

Concorrência intensa

A competição neste quesito é intensa, especialmente na indústria de tecnologia de comunicação e informação.

Dos dez maiores investimentos em P&D de 2018, seis estão ligados ao setor.

Direito de imagem Reuters Image caption Segundo dados da UE, no ano passado, a Huawei investiu mais em inovação do que a Apple

O segundo maior investidor foi a Alphabet, a multinacional que é dona do Google e suas subsidiárias, com 13,39 bilhões de euros (R$ 57,2 bilhões). Em quarto, está a Microsoft. A chinesa Huawei vem em quinto.

Os resultados do EU R&D Scorecard indicam que a Huawei investiu mais em inovação do que a Intel, que ficou em sexto lugar, e a Apple, em sétimo.

As empresas do top 10 que não estão vinculadas ao mundo das empresas tecnológicas são as fabricantes de veículos Volkswagen (3º) e Daimler (10º), a farmacêutica Roche (8º) e a Johnson & Johnson (9º), que faz produtos farmacêuticos, utensílios médicos e produtos pessoais de higiene.

As campeãs da inovação (em euros) Empresa Investimento em P&D 1. Samsung 13,44 bilhões 2. Alphabet 13,39 bilhões 3. Volkswagen 13,10 bilhões 4. Microsoft 12,30 bilhões 5. Huawei 11,30 bilhões 6. Intel 10,90 bilhões 7. Apple 9,70 bilhões 8. Roche 8,90 bilhões 9. Johnson & Johnson 8,80 bilhões 10. Daimler 8,70 bilhões

Brasil é o país latino-americano melhor representado

A maior parte dos investimentos por empresas em P&D é feito nos Estados Unidos, de onde veio 37% dos mais de 736,4 bilhões de euros (R$ 3,15 trilhões) gastos em 2018 com isso. Esse total representa cerca de 90% de tudo que é investido em P&D quando contabilizados os setores público e privado. O valor aumentou 8,3% em relação ao ano anterior.

Os países da UE responderam por 27% desse total de 736,4 bilhões de euros. Japão (14%) e China (10%), por sua vez, vieram em seguida. Coreia do Sul e Suíça investiram, cada um, 4% desse montante.

Direito de imagem Reuters Image caption Empresas ligadas a novas tecnologias dominam o top 10

No ranking de investimento em inovação, não há nenhuma empresa latino-americana no top 100. A fabricante de aviões Embraer é a companhia da região melhor posicionada, em 323º lugar.

O Brasil é o país da região melhor representado no ranking, com outras seis companhias: Vale (387º), Petrobras (449º), Totvs (1010º), Weg (1283º), CPFL Energia (1699º) e Brasken (1768º).

Outros três países têm um representante cada: Venezuela, com a petroleira estatal PDVSA (675º), México, com a fabricante de materiais de construção Cemex (999º), e Argentina, com a empresa de viagens Despegar (1.221º).

