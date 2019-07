Bebidas açucaradas estão associadas ao aumento do risco de câncer?

Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisa da Universidade Sorbonne sugere ligação entre sucos de frutas e refrigerantes e a incidência da doença. A razão por trás disso, porém, não está clara

Bebidas açucaradas, inclusive sucos de fruta e refrigerantes, podem estar ligados ao aumento do risco de câncer, dizem cientistas franceses.

A correlação foi sugerida por um estudo publicado no British Medical Journal que acompanhou mais de 100 mil pessoas por cinco anos.

O time da Universidade Sorbonne, em Paris, sugere que o impacto nos níveis de açúcar no sangue pode ter peso nisso.

No entanto, a pesquisa está longe de ser uma prova definitiva, e especialistas apontam a necessidade de mais estudos para comprovar a ligação entre bebidas doces e câncer.

O que pode ser considerado bebida açucarada?

Os autores da pesquisa definem bebida açucarada como aquela que contém mais de 5% de açúcar.

Isso inclui sucos de fruta - mesmo aqueles que não têm adição de açúcar. Também entram no rol de bebidas açucaradas os refrigerantes, milkshakes adoçados e energéticos, além de chás e cafés feitos com açúcar.

O time de especialistas também analisou bebidas dietéticas que utilizam adoçantes com zero caloria. Neste caso, não foi identificada ligação com a ocorrência de câncer.

Quão grande é o risco de câncer?

Os pesquisadores dizem que o recomendável é beber menos de um copo ou lata por dia de bebida açucarada. O estudo concluiu que beber um adicional de 100 mililitros por dia pode aumentar o risco de desenvolver câncer em 18%.

Para cada mil pessoas observadas no estudo, houve 22 casos de câncer em cinco anos. Portanto, se todas tivessem bebido 100 mililitros adicionais de bebida açucarada por dia, isso teria causado mais quatro casos de câncer, elevando o número de 22 para 26 a cada mil pessoas, apontam os pesquisadores.

"O estudo sugere um link genuíno entre bebidas açucaradas e o desenvolvimento de câncer, mas para provar isso é preciso mais pesquisas", ressalta Graham Wheeler, do Câncer Research UK.

Dos 2.193 cânceres identificados no estudo da Universidade Sorbonne, 693 foram de mama, 291 eram de próstata e 166, de colorretal.

Direito de imagem Getty Images Image caption Suco de fruta contém açúcares naturais que também apresentaram ligação com desenvolvimento de câncer, conforme o estudo da Universidade Sorbonne

É uma prova definitiva?

Não. A maneira como a pesquisa foi desenhada significa que ela pode identificar padrões nos dados obtidos, mas não explicá-los.

Ou seja, o estudo demonstrou que há mais incidência de câncer entre pessoas que bebem mais bebidas doces (185 mililitros por dia) do que entre as que menos bebem esse tipo de bebida (menos de 30 mililitros por dia).

Uma explicação possível é que bebidas açucaradas aumentam o risco de desenvolver câncer.

Mas é possível que as pessoas que bebem mais bebidas açucaradas tenham outros hábitos pouco saudáveis que contribuem para a incidência de câncer, como, por exemplo, comer mais sal ou alimentos calóricos. Ou seja, neste caso, pode ser que o açúcar em si não seja o responsável pelo desenvolvimento da doença.

"O estudo não oferece uma resposta causal definitiva sobre açúcar e câncer, mas agrega à fotografia geral sobre a importância de reduzir o consumo de açúcar", diz Amelia Lake, da Universidade Teesside, no Reino Unido.

A grande questão é a obesidade?

Direito de imagem Dmitriy Protsenko/Getty Images Image caption Obesidade não é o único fator que explica a ligação entre açúcar e câncer, dizem os autores da pesquisa

A obesidade é a maior causa de alguns tipos de câncer, e o consumo excessivo de bebidas açucaradas pode engordar.

Mas essa não é a única explicação para a ligação entre açúcar e câncer. "Obesidade e ganho de peso causados pelo consumo excessivo de bebidas doces certamente cumprem um papel nessa associação, mas não a explicam por inteiro", diz Mathilde Touvier, uma das autoras da pesquisa.

Mas, então, o que pode estar por trás disso?

Os pesquisadores franceses dizem que a ligação está "fortemente associada ao teor de açúcar" e eles culpam o nível de açúcar no sangue.

Os autores do estudo também sugerem que alguns químicos presentes nas bebidas, como as que garantem cor atrativa, podem ter parcela da culpa na incidência de câncer.

Mas essa conclusão não é unânime entre especialistas.

"Eu acho difícil a plausibilidade biológica disso, já que não houve diferença significativa entre os grupos observados em relação a peso corporal e incidência de diabetes, que são comumente citados como fatores de risco associados ao câncer", diz a nutricionista Catherine Collins, que integra o NHS, o serviço de saúde pública do Reino Unido.

O que os autores do estudo dizem?

A equipe da Universidade Sorbonne diz que estudos de maior escala são necessários para corroborar os achados.

"Bebidas açucaradas são conhecidas por estarem associadas ao risco de doenças cardiovasculares, sobrepeso, obesidade e diabetes", diz Mathilde Touvier.

"Mas o que mostramos é que elas também podem estar associadas ao risco de câncer."

Direito de imagem Getty Images Image caption Os pesquisadores defendem impostos mais altos sobre bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes

Para ela, a pesquisa indica que pode ser uma boa ideia taxar mais bebidas açucaradas.

"Esse estudo apoia a relevância de recomendações nutricionais para reduzir o consumo de bebidas açucaradas, inclusive sucos feitos 100% com frutas, assim como a adoção de tributos maiores com o objetivo de restringir esses produtos", defende.

O que dizem as empresas que fabricam essas bebidas?

A Associação Britânica de Bebidas Sem Álcool diz que o estudo "não traz evidências da causa, como os próprios autores admitem".

"Bebidas sem álcool são seguras para o consumo como parte de uma dieta balanceada", diz o diretor-geral da associação, Gavin Partington.

"A indústria de bebidas não alcóolicas reconhece que tem um papel a cumprir na redução da obesidade, por isso estamos liderando o caminho para a redução de calorias e açúcar."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!